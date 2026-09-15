Бомба замедленного действия: опасный объект на дне Норвежского моря отравляет все вокруг

Утечка ртути в окружающую среду до сих пор происходит с нацистской подводной лодки типа IXD2 (U-864), которая затонула недалеко от норвежского острова Федье.

Смертельная угроза от токсичной подлодки, потопленной британской субмариной HMS Venturer 9 февраля 1945 года, сохраняется и по сей день, сообщает Daily Mirror.

Несмотря на то, что прошло 80 лет, судно, которое находится в Норвежском море на глубине 150 метров, остается бомбой замедленного действия, поскольку из ее стальных контейнеров, поржавевших от времени, медленно вытекает 67 тонн жидкой ртути, попадая в окружающую среду.

Перед норвежскими властями стоит непростой вопрос: что делать с опасным объектом на морском дне. Он обострился посте того, как в июне Управление по делам побережья Норвегии направило к месту крушения робота для проведения обследования.

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Экспедиция выявила тревожные масштабы токсической угрозы: оказалось, что 80% из 22 контейнеров, поднятых для анализа, дали активную утечку ртути в донный грунт.

Специалисты считают, что затонувшее судно и прилегающую к нему территорию следует накрыть защитным слоем, который предотвратит дальнейшую утечку.

Что касается подъема подлодки на поверхность, то это очень рискованное мероприятие, поскольку ее перемещение, а она находится в полуразрушенном состоянии из-за коррозии, может привести к падению контейнеров и распространению ртути на большей площади и в более высокой концентрации.

Правительство Норвегии, уже потратившее более 400 миллионов крон на различные исследования, связанные с U-864, заявило, что в настоящее время изучает выводы отчета.

Активисты много лет требуют поднять лодку, поскольку боятся, что создание защитного покрытия может случайно спровоцировать детонацию немецких торпед, все еще находящихся на борту, или раздавить уцелевшие контейнеры с ртутью.

Из субмарины вытекает ртуть, отравляющая морское дно Фото: Скрин видео

Субмарина U-864 — что о ней известно

Субмарина U-864 — часть плана Японии, которая собиралась создать передовые реактивные истребители и ракеты для защиты оккупированных ею территорий в Азии. 5 декабря 1944 года она вышла из Киля в Японию с секретным и ценным грузом, включая детали самолетов и более 65 тонн ртути в стальных контейнерах.

Британская разведка раскрыла эти планы, взломав шифр "Энигма", использовавшийся ВМС Германии, и 9 февраля 1945 года подводная лодка HMS Venturer выпустила по судну четыре торпеды. Последняя из них достигла цели, в результате чего погибли все 73 человека, находившиеся на борту.

Это был единственный случай за всю Вторую мировую войну, когда одна подводная лодка, находясь в подводном положении, потопила другую. Во всех остальных случаях смертельные попадания происходили, когда одна из подлодок находилась на поверхности.

U-864 находится на глубине 150 метров в Норвежском море

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