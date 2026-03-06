Какая субмарина США потопила фрегат IRIS Dena и сколько потратили торпед, — OSINT

Фрегат Корпуса стражей иранской революции (КСИР) мог потопить подводную лодку Соединенных Штатов Америки, которая сопровождает авианосец Abraham Lincoln у берегов Омана, написали OSINTеры. Тип лодки установили оригинальным способом, внимательно изучив кадры удара, опубликованные армией США. Как выяснили тип подводной лодки и сколько потратили США, взорвав иранский фрегат?

Первое исследование кадров удара по IRIS Dena внесло путаницу в определение подводной лодки США, которая атаковала корабль КСИР. Аналитик с ником Softwarnet просмотрел запись и озвучил версию о субмарине класса "Вирджиния". Позже другой расследователь, с ником AirPowerNEW1, уточнил, что это класс "Лос-Анджелес", а название корабля — USS Charlotte (SSN-766). Тип установили, изучая кадры, снятые перископом подводной лодки, пояснил OSINTер.

В заметке объясняется, что изображение на перископе получено от оптической системы наблюдения (упрощенно, через зеркала и призмы). И это соответствует возможностям старой субмарины типа "Лос-Анджелес", которую начали использовать в 1994 году. У более новых кораблей, например, класса "Вирджиния", должно было бы быть изображение с цифровых камер, которое передавалось бы на удобный дисплей на посту. При этом медиа уточнили, что было две торпеды Mk.48, хотя на видео видно попадание только одной.

Война в Иране — кадры с перископа во время удара по IRIS Dena 4 марта

Война в Иране — детали атаки на IRIS Dena

Выводы подтвердили источники OSINTерів в армии США, написали на профильном милитарином портале Task & Purpose. В статье уточняется, что иранское судно, корму которого подбросило из воды, не имело "никакого шанса" на спасение, поскольку у него не было оборудования для обнаружения субмарин. Между тем американские военные использовали именно подводную лодку, поскольку на IRIS Dena были ракеты класса "поверхность-воздух", опасные при атаке с самолета. Ко всему отмечается, что торпеда Mk.48 "может наводиться на цель активными или пассивными средствами, и может повторно атаковать цель несколько раз, если она промахнется", добавили эксперты портала.

Заметим, что цена торпеды Mk.48 — около 3-5 млн долл., а если их использовали две, то суммарная цена атаки для армии США — это 6-10 млн долл. Аналитики Army Recognition уточнили, что иранский корабль имел радар для обнаружения целей на расстоянии 300 км и две торпедные установки: эти возможности не помогли.

Среди прочего, OSINTеры уточнили, что армия США потопила 30 кораблей Ирана в течение первой недели войны в Иране. При этом согласно рейтингу армий мира "Military Strength Ranking 2026" Тегеран имел 107 кораблей, из них семь фрегатов, три корвета, 25 подводных лодок, 21 патрульный корабль и один минный тральщик. Согласно данным американского командования, КСИР могли потерять треть флота.

Отметим, Фокус писал об ударе по фрегату IRIS Dena 4 марта. Западные медиа сообщили, что у берегов Шри-Ланки затонул военный корабль Ирана. Выяснилось, что спасли 30-70 человек, а около 100 считаются пропавшими без вести. Через несколько часов командование США опубликовало кадры поражения, а командующий ранее заявил, что против флота КСИР действительно использовали подводную лодку и торпеду Mk.48.

Напоминаем, утром 6 марта Пентагон опубликовал кадры удара по крупнейшему кораблю иранского флота "Шахид Багери", с которого запускали дроны и вертолеты.