Яка субмарина США потопила фрегат IRIS Dena і скільки витратили торпед, — OSINT

Фрегат Корпусу вартових іранської революції (КВІР) міг потопити підводний човен Сполучених Штатів Америки, який супроводжує авіаносець Abraham Lincoln біля берегів Оману, встановили OSINTери. Тип човна встановили оригінальним способом, уважно вивчивши кадри удару, опубліковані армією США. Як з'ясували тип підводного човна та скільки витратили США, підірвавши іранський фрегат?

Перше дослідження кадрів удару по IRIS Dena вніс плутанину у визначення підводного човна США, який атакував корабель КВІР. Аналітик з ніком Softwarnet переглянув запис і озвучив версію про субмарину класу "Вірджинія". Згодом інший розслідувач, з ніком AirPowerNEW1, уточнив, що це клас "Лос-Анджелес", а назва корабля — USS Charlotte (SSN-766). Тип встановили, вивчаючи кадри, зняті перископом підводного човна, пояснив OSINTер.

У дописі пояснюється, що зображення на перископі отримане від оптичної системи спостереження (спрощено, через дзеркала та призми). І це відповідає можливостям старішої субмарини типу "Лос-Анджелес", яку почали використовувати у 1994 році. У новіших кораблів, наприклад, класу "Вірджинія", мало б бути зображення з цифрових камер, яке передавалося б на зручний дисплей на посту. При цьому медіа уточнили, що було дві торпеди Mk.48, хоч на відео видно влучання лише однієї.

Відео дня

Війна в Ірані — кадри з перископа під час удару по IRIS Dena 4 березня Фото: Скриншот

Війна в Ірані — деталі атаки на IRIS Dena

Висновки підтвердили джерела OSINTерів в армії США, написали на профільному мілітарному порталі Task & Purpose. У статті уточнюється, що іранське судно, корму якого підкинуло з води, не мало "жодного шансу" на порятунок, оскільки у нього не було устаткування для виявлення субмарин. Тим часом американські військові використали саме підводний човен, оскільки на IRIS Dena були ракети класу "поверхня-повітря", небезпечні при атаці з літака. До всього наголошується, що торпеда Mk.48 "може наводитися на ціль активними або пасивними засобами, і може повторно атакувати ціль кілька разів, якщо вона промахнеться", додали експерти порталу.

Зауважмо, що ціна торпеди Mk.48 — близько 3-5 млн дол., а якщо їх використали дві, то сумарна ціна атаки для армії США — це 6-10 млн дол. Аналітики Army Recognition уточнили, що іранський корабель мав радар для виявлення цілей на відстані 300 км та дві торпедні установки: ці можливості не допомогли.

Серед іншого, OSINTери уточнили, що армія США потопила 30 кораблів Ірану протягом першого тижня війни в Ірані. При цьому згідно з рейтингом армій світу "Military Strength Ranking 2026" Тегеран мав 107 кораблів, з них сім фрегатів, три корвети, 25 підводних човнів, 21 патрульний корабель та один мінний тральник. Відповідно до даних американського командування, КВІР могли втратити третину флоту.

Удар по IRIS Dena Ірану

Зазначимо, Фокус писав про удар по фрегату IRIS Dena 4 березня. Західні медіа повідомили, що біля берегів Шрі-Ланки затонув військовий корабель Ірану. З'ясувалось, що врятували 30-70 осіб, а близько 100 вважаються зниклими безвісти. Через кілька годин командування США опублікувало кадри ураження, а командувач раніше заявив, що проти флоту КВІР справді використали підводний човен та торпеду Mk.48.

Нагадуємо, зранку 6 березня Пентагон опублікував кадри удару по найбільшому кораблю іранського флоту "Шахід Багері", з якого запускали дрони та вертольоти.