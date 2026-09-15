ВТБ потрапив під нові санкції США: що російський банк робив для Ірану

Мінфін США вдарив додатковими санкціями по російському банку ВТБ за відкриття офісів у Тегерані та проведення закритих розрахунків для Ірану.

США запровадили нові санкції проти російського ВТБ — одного з найбільших банків Росії. Вашингтон звинуватив російську фінансову установу в активній допомозі Тегерану щодо обходу чинних міжнародних обмежень. Про це 14 вересня повідомило Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

У Вашингтоні заявили, що хоча банк ВТБ уже перебуває під жорсткими американськими санкціями за діяльність у фінансовому секторі РФ, однак нове рішення фіксує його залученість до незаконних схем Ірану.

"ВТБ внесено до санкційного списку за сприяння обходу обмежень, розроблених проти іранського режиму", — сказано у повідомленні OFAC.

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Рішення ухвалили в межах американської кампанії "Operation Economic Outcast", спрямованої на обмеження фінансових каналів, які, за оцінкою Вашингтона, допомагають Ірану обходити санкції. ВТБ включили до санкційного списку на підставі указу президента США №13902, який передбачає обмеження щодо окремих секторів економіки Ірану, зокрема фінансового.

Зазначимо, що ВТБ потрапив під санкції США ще після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Згодом Вашингтон розширював обмеження щодо російського фінансового сектору. Тепер до вже наявних обмежень додалися санкції за діяльність, пов’язану з іранським фінансовим сектором.

Мінфін США уже заявив, що після нового рішення ВТБ належить до найбільш санкційованих фінансових установ світу.

У чому США звинувачують ВТБ

За даними американського Мінфіну, ВТБ протягом останніх років розширював банківську присутність в Ірані та встановлював кореспондентські відносини із санкційними іранськими фінансовими установами. У Мінфіні США заявили, що російський банк також працював над створенням фінансових механізмів для розвитку торгівлі та розрахунків між Росією та Іраном.

Американська сторона окремо зазначила, що ВТБ допомагав переміщувати мільярди доларів заморожених іранських активів.

"У межах Operation Economic Outcast Міністерство фінансів продовжуватиме виявляти та припиняти діяльність тих, хто надає матеріальну, технологічну чи фінансову підтримку, яка дозволяє іранському режиму підтримувати свою терористичну діяльність", — зазначив міністр фінансів США Скотт Бессент.

За словами Бессента, Вашингтон має намір і надалі виявляти та ізолювати тих, хто допомагає Ірану обходити обмеження.

Що означають нові обмеження для російського банку

Нові заходи мають суттєво ускладнити для ВТБ будь-які спроби проводити міжнародні розрахунки.

По-перше, відтепер американська влада детально оцінюватиме будь-які операції банку на предмет прихованої співпраці з Іраном.

Крім того, увага приділятиметься не лише формальним власникам чи посередникам у фінансових угодах, а й тим, хто фактично контролює активи та отримує реальну вигоду. Вашингтон вже попередив іноземні банки та компанії про додаткові санкційні ризики за проведення певних операцій із ВТБ. Таким чином, нові обмеження можуть впливати не лише на сам російський банк, а й на іноземні фінансові установи, які продовжуватимуть співпрацювати з ним у заборонених операціях.

Росія та Іран посилюють фінансову співпрацю

Посилення санкцій проти ВТБ відбувається на тлі тіснішої економічної та військової співпраці Москви й Тегерана.

Росія та Іран останніми роками розширюють двосторонні розрахунки та намагаються зменшити залежність від західної фінансової системи. Російські банки шукають альтернативні механізми платежів, зокрема через національні валюти.

"ВТБ" відкрив представництво в Ірані у 2023 році. За даними американського Мінфіну, у січні 2025 року банк почав робити кроки для розширення своєї присутності в Тегерані.

США посилюють тиск на фінансові канали Ірану

Санкції проти ВТБ є частиною ширшої кампанії американського Мінфіну проти фінансової інфраструктури Ірану.

Напередодні Вашингтон уже вводив обмеження проти фінансових установ у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах, які, за версією США, допомагали Ірану отримувати доступ до міжнародної фінансової системи.

У Мінфіні США наголосили, що іноземні фінансові установи, які продовжать працювати з іранськими структурами, що перебувають під санкціями, можуть зіткнутися з додатковими обмеженнями.

Отже, нові санкції проти ВТБ мають подвійний ефект: вони посилюють тиск безпосередньо на один із ключових банків Росії та одночасно попереджають іноземні фінансові установи про ризики співпраці з російським банком і пов'язаними з ним структурами.

Нагадаємо, український бізнесмен та інвестор Сєяр Куршутов заявив, що ефективність санкцій проти Росії залежить не лише від самих обмежень, а й від того, наскільки перекриті шляхи їх обходу. Він звернув увагу на використання РФ тіньового флоту, посередників і третіх країн для обходу санкцій та наголосив, що "обмеження працюють настільки, наскільки перекрито шляхи їх обходу".

До слова, у квітні 2026 року США виключили колишнього міністра фінансів РФ та банкіра Михайла Задорнова із санкційного списку, куди його внесли у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.