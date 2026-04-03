Був під обмеженнями з 2022 року: США скасували санкції проти ексміністра фінансів РФ і банкіра Задорнова

Сполучені Штати Америки зняли санкції з колишнього міністра фінансів Росії і відомого банкіра Михайла Задорнова, які були запроваджені проти нього ще у 2022 році.

Задорнов потрапив у перелік підсанкційних посадовців Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Це сталося у п'ятницю, 3 квітня, повідомило агентство Reuters з посиланням на дані Міністерства фінансів США.

На тлі цієї новини американський посадовець наголосив журналістам, що це виключення з санкцій не означає, що позиція Вашингтона щодо санкцій проти РФ змінилася.

Одне з джерел, обізнаних із цим питанням, розповіло, що клопотання про зняття санкцій здійснював сам росіянин. Повідомляється, що він "успішно звернувся" до Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, які задовольнили його прохання про виключення з-під обмежень у звичайному порядку.

Представник американського уряду наголосив, що відомство регулярно отримує подібні запити і переглядає їх. І накладення обмежень, і їх скасування здійснюються для втілення цілей зовнішньої політики країни.

"Як і введення санкцій, зняття санкцій з осіб, або виключення зі списку, є інструментом для реалізації цілей зовнішньої політики США", — зазначив посадовець.

Це ж джерело додало, що санкції запроваджуються не як покарання стосовно особи, а для того, щоб "вдалося досягнути позитивних змін у поведінці".

Чому на Задорнова наклали санкції

Михайло Задорнов — російський державний діяч і банкір, який обіймав посаду міністра фінансів РФ з 1997 по 1999 рік. Він також був депутатом Держдуми, членом Ради безпеки РФ та очолював великі банки ("ВТБ24", "Открытие").

Під санкціями США Задорнов опинився у квітні 2023 року, обмеження передбачали заборону на в'їзд та блокування активів в Америці. У травні того ж року на нього наклали санкції у Великобританії, а у лютому 2023 року — в Україні.

У поясненні запровадження санкцій йшлося, що Задорнов здійснює комерційну діяльність у секторах економіки, які забезпечують суттєве джерело доходу для Кремля, який розпочав війну в Україні.

