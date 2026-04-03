Был под ограничениями с 2022 года: США отменили санкции против экс-министра финансов РФ и банкира Задорнова

Соединенные Штаты Америки сняли санкции с бывшего министра финансов России и известного банкира Михаила Задорнова, которые были введены против него еще в 2022 году.

Задорнов попал в перечень подсанкционных чиновников России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Это произошло в пятницу, 3 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Министерства финансов США.

На фоне этой новости американский чиновник подчеркнул журналистам, что это исключение из санкций не означает, что позиция Вашингтона относительно санкций против РФ изменилась.

Один из источников, знакомых с этим вопросом, рассказал, что ходатайство о снятии санкций осуществлял сам россиянин. Сообщается, что он "успешно обратился" в Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, которые удовлетворили его просьбу об исключении из-под ограничений в обычном порядке.

Представитель американского правительства подчеркнул, что ведомство регулярно получает подобные запросы и пересматривает их. И наложение ограничений, и их отмена осуществляются для воплощения целей внешней политики страны.

"Как и введение санкций, снятие санкций с лиц, или исключение из списка, является инструментом для реализации целей внешней политики США", — отметил чиновник.

Этот же источник добавил, что санкции вводятся не как наказание в отношении лица, а для того, чтобы "удалось достичь положительных изменений в поведении".

Почему на Задорнова наложили санкции

Михаил Задорнов — российский государственный деятель и банкир, занимавший должность министра финансов РФ с 1997 по 1999 год. Он также был депутатом Госдумы, членом Совета безопасности РФ и возглавлял крупные банки ("ВТБ24", "Открытие").

Под санкциями США Задорнов оказался в апреле 2023 года, ограничения предусматривали запрет на въезд и блокировку активов в Америке. В мае того же года на него наложили санкции в Великобритании, а в феврале 2023 года — в Украине.

В объяснении введения санкций говорилось, что Задорнов осуществляет коммерческую деятельность в секторах экономики, которые обеспечивают существенный источник дохода для Кремля, который начал войну в Украине.

