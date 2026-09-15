ВТБ попал под новые санкции США: чем занимался российский банк в интересах Ирана

Минфин США ввел дополнительные санкции против российского банка ВТБ за открытие офисов в Тегеране и проведение закрытых расчетов в пользу Ирана.

США ввели новые санкции против российского ВТБ — одного из крупнейших банков России. Вашингтон обвинил российское финансовое учреждение в активной помощи Тегерану в обходе действующих международных ограничений. Об этом 14 сентября сообщило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

В Вашингтоне заявили, что, хотя банк ВТБ уже находится под жесткими американскими санкциями за деятельность в финансовом секторе РФ, новое решение подтверждает его причастность к незаконным схемам Ирана.

"ВТБ включен в санкционный список за содействие обходу ограничений, введенных против иранского режима", — сказано в сообщении OFAC.

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Решение было принято в рамках американской кампании "Operation Economic Outcast", направленной на ограничение финансовых каналов, которые, по оценке Вашингтона, помогают Ирану обходить санкции. ВТБ включили в санкционный список на основании указа президента США №13902, который предусматривает ограничения в отношении отдельных секторов экономики Ирана, в частности финансового.

Отметим, что ВТБ попал под санкции США ещё после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Впоследствии Вашингтон расширял ограничения в отношении российского финансового сектора. Теперь к уже существующим ограничениям добавились санкции за деятельность, связанную с иранским финансовым сектором.

Минфин США уже заявил, что после принятия нового решения ВТБ входит в число финансовых учреждений мира, подвергшихся наибольшему количеству санкций.

В чём США обвиняют ВТБ

По данным американского Минфина, ВТБ в течение последних лет расширял своё банковское присутствие в Иране и устанавливал корреспондентские отношения с иранскими финансовыми учреждениями, подпадающими под санкции. В Минфине США заявили, что российский банк также работал над созданием финансовых механизмов для развития торговли и расчетов между Россией и Ираном.

Американская сторона отдельно отметила, что ВТБ помогал перемещать миллиарды долларов замороженных иранских активов.

"В рамках операции "Economic Outcast" Министерство финансов будет и впредь выявлять и пресекать деятельность тех, кто оказывает материальную, технологическую или финансовую поддержку, позволяющую иранскому режиму продолжать свою террористическую деятельность", — отметил министр финансов США Скотт Бессент.

По словам Бессента, Вашингтон намерен и впредь выявлять и изолировать тех, кто помогает Ирану обходить ограничения.

Что означают новые ограничения для российского банка

Новые меры должны существенно затруднить для ВТБ любые попытки осуществлять международные расчеты.

Во-первых, отныне американские власти будут тщательно анализировать любые операции банка на предмет скрытого сотрудничества с Ираном.

Кроме того, внимание будет уделяться не только формальным владельцам или посредникам в финансовых сделках, но и тем, кто фактически контролирует активы и получает реальную выгоду. Вашингтон уже предупредил иностранные банки и компании о дополнительных санкционных рисках в связи с проведением определенных операций с ВТБ. Таким образом, новые ограничения могут повлиять не только на сам российский банк, но и на иностранные финансовые учреждения, которые продолжат сотрудничать с ним в рамках запрещенных операций.

Россия и Иран укрепляют финансовое сотрудничество

Ужесточение санкций в отношении ВТБ происходит на фоне более тесного экономического и военного сотрудничества между Москвой и Тегераном.

В последние годы Россия и Иран расширяют двусторонние расчеты и стремятся уменьшить зависимость от западной финансовой системы. Российские банки ищут альтернативные механизмы платежей, в частности с использованием национальных валют.

"ВТБ" открыл представительство в Иране в 2023 году. По данным американского Минфина, в январе 2025 года банк начал предпринимать шаги по расширению своего присутствия в Тегеране.

США усиливают давление на финансовые каналы Ирана

Санкции против ВТБ являются частью более широкой кампании американского Минфина против финансовой инфраструктуры Ирана.

Накануне Вашингтон уже вводил санкции против финансовых учреждений в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, которые, по версии США, помогали Ирану получить доступ к международной финансовой системе.

В Минфине США подчеркнули, что иностранные финансовые учреждения, которые продолжат работать с иранскими структурами, находящимися под санкциями, могут столкнуться с дополнительными ограничениями.

Таким образом, новые санкции против ВТБ имеют двойной эффект: они усиливают давление непосредственно на один из ключевых банков России и одновременно предупреждают иностранные финансовые учреждения о рисках сотрудничества с российским банком и связанными с ним структурами.

Напомним, украинский бизнесмен и инвестор Сеяр Куршутов заявил, что эффективность санкций против России зависит не только от самих ограничений, но и от того, насколько перекрыты пути их обхода. Он обратил внимание на использование РФ теневого флота, посредников и третьих стран для обхода санкций и подчеркнул, что "ограничения работают настолько, насколько перекрыты пути их обхода".

Кстати, в апреле 2026 года США исключили бывшего министра финансов РФ и банкира Михаила Задорнова из санкционного списка, в который он был включен в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину.