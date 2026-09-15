У Варшаві евакуювали аеропорт через підозрілу валізу: що відомо (відео)

Увечері 15 вересня було евакуйовано варшавський аеропорт імені Шопена. На місце події було викликано фахівців із знешкодження бомб, щоб перевірити, чи є небезпечним підозрілий багаж, знайдений в аеропорту.

"За кілька хвилин до 19:00 поліція отримала інформацію про покинутий багаж. Наразі прикордонники проводять піротехнічну розвідку. Людей евакуювали з терміналів відправлення А і В, а також із терміналу прибуття біля входу А1", — повідомив Павло Хмура з Варшавського управління поліції, пише TVN24.

Також було призупинено рух транспорту в терміналі відправлення.

Петро Рудзькі з прес-служби аеропорту імені Шопена також підтвердив, що ідентифікація багажу триває.

"Частину терміналу було евакуйовано через безхазяйний багаж", — сказав він.

Вони не уточнили, скільки людей було евакуйовано.

Детальний огляд безхазяйного багажу показав, що в ньому не було вибухових речовин чи небезпечних речовин. Незважаючи на відсутність реальної загрози, влада була зобов’язана виконати всі кроки, передбачені процедурами безпеки, — від визначення зони евакуації та ізоляції території до ретельного рентгенівського обстеження покинутої валізи. Такі суворі заходи є стандартними для найбільших аеропортів світу.

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За повідомленням радіостанції ESKA, проблему швидко вирішено. Проте цей інцидент викликав значне занепокоєння та поширив дезінформацію серед тих, хто чекав на рейси з пересадкою.

Незабаром робота терміналу відновилася у звичайному режимі. Рейси відлітають і приземляються за розкладом, але співробітники аеропорту попереджають пасажирів про можливі збої. Можливі незначні ускладнення, такі як зміна номерів виходів на посадку та тимчасові перебої в русі транспорту всередині терміналу.

Співробітники прикордонної служби зазначають, що подібні інциденти трапляються нерідко. Лише кілька днів тому, 8 вересня, було проведено масову евакуацію приблизно 1500 осіб. Причиною стала необдумана поведінка двох жінок, які залишили чотири валізи в терміналі й вирушили оглядати столицю Польщі. У тому випадку також знадобилася повномасштабна піротехнічна операція.

Нагадаємо, що сьогодні в Нідерландах повідомляли про масштабний саботаж на залізниці.

Раніше стало відомо, що Росія здійснює нову хвилю атак на підприємства оборонної промисловості ЄС. Такими діями Кремль переслідує кілька цілей — від скорочення допомоги Україні до перевірки на міцність членів НАТО.