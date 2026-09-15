В Варшаве эвакуировали аэропорт из-за подозрительного чемодана: что известно (видео)

Вечером 15 сентября был эвакуирован варшавский аэропорт имени Шопена. На место происшествия были вызваны специалисты по обезвреживанию бомб, чтобы проверить, опасен ли подозрительный багаж, найденный в аэропорту.

"За несколько минут до 19:00 полиция получила информацию о брошенном багаже. В настоящее время пограничники проводят пиротехническую разведку. Люди были эвакуированы из терминалов отправления А и В, а также из терминала прибытия у входа А1", — сообщил Павел Хмура из Варшавского управления полиции, пишет TVN24.

Также было приостановлено движение транспорта в терминале отправления.

Петр Рудзки из пресс-службы аэропорта имени Шопена также подтвердил, что идентификация багажа продолжается.

"Часть терминала была эвакуирована из-за бесхозного багажа", — сказал он.

Они не уточнили, сколько человек было эвакуировано.

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Детальный осмотр бесхозного багажа показал, что в нем не было взрывчатых веществ или опасных субстанций. Несмотря на отсутствие реальной угрозы, власти были обязаны выполнить все шаги, предусмотренные процедурами безопасности, — от определения зоны эвакуации и изоляции территории до тщательного рентгеновского обследования брошенного чемодана. Такие строгие меры являются стандартными для крупнейших аэропортов мира.

По сообщению радиостанции ESKA, проблема была быстро урегулирована. Тем не менее, инцидент вызвал значительную тревогу и дезинформацию среди тех, кто ожидал пересадочных рейсов.

Вскоре работа терминала возобновилась в обычном режиме. Рейсы отправляются и приземляются по расписанию, но сотрудники аэропорта предупреждают пассажиров о возможных сбоях. Возможны незначительные осложнения, такие как изменение номеров выходов на посадку и временные перебои в движении транспорта внутри терминала.

Сотрудники пограничной службы отмечают, что подобные инциденты не редкость. Всего несколько дней назад, 8 сентября, была проведена массовая эвакуация примерно 1500 человек . Причиной стало безрассудное поведение двух женщин, которые оставили четыре чемодана в терминале и отправились осматривать столицу Польши. В том случае потребовалась также полномасштабная пиротехническая операция.

Напомним, а в Нидерландах сегодня сообщали о масштабном саботаже на железной дороге.

Ранее стало известно, что Россия проводит новую волну атак на предприятия оборонной промышленности ЕС. Такими действиями Кремль преследует несколько целей — от сокращения помощи Украине до проверки на прочность членов НАТО.