На знак протесту: невелике село проголосувало за незалежність від Великої Британії

У селі Піддінгтон в Оксфордширі відбувся "референдум щодо незалежності" у зв’язку з планами розміщення шукачів притулку на розташованому неподалік полігоні Міністерства оборони в Бістері.

Крихітне село проголосувало за вихід зі складу Великої Британії на знак протесту проти умов розміщення біженців. Дії Піддінгтона не мають юридичної сили, але демонструють масштаби проблеми, пише Politico.

Мешканці Піддінгтона відокремилися від Великої Британії

Мешканці Піддінгтона обурені планом Міністерства внутрішніх справ Великої Британії розмістити трохи більше 1200 шукачів притулку на території, що належить Міністерству оборони.

Під час референдуму, що не має обов’язкової юридичної сили та був організований місцевою парафіяльною радою, 285 мешканців села проголосували за вихід, 26 — за збереження членства, а один бюлетень було зіпсовано. Цей захід не має юридичної сили, але є демонстрацією позиції місцевої опозиції щодо гострого питання.

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Голова ради Тім МакНеллі заявив, що цей результат став "прикладом функціонування демократії", і додав, що мешканці села "послали світу сигнал".

Міністр уряду Ліза Ненді заявила, що результати голосування в Піддінгтоні свідчать про "серйозне розчарування" у Міністерстві внутрішніх справ і визнала, що "нам дійсно доводиться розподіляти навантаження" між біднішими та заможнішими верствами населення.

За її словами, уряд успадкував хаос із біженцями і тепер намагається взяти його під контроль.

Деякі місцеві жителі висловили занепокоєння тим, що їхнє село стало осередком більш масштабної політичної боротьби. Ультраправий активіст Денні Томмо припустив, що прихильники його групи "Патріотична платформа" можуть прибути до села, щоб зупинити приплив прохачів притулку, якщо уряд продовжить свої дії.

Опозиційні політичні партії швидко відреагували на суперечку навколо Піддінгтона. Депутати від партії "Реформи Великої Британії" Сьюелл Браверман і Сара Почин відвідали село напередодні референдуму.

Браверман заявив, що мешканці Піддінгтона "у жаху" і що ніхто не прислухається до їхніх голосів.

"Для лейбористів відкриті кордони — це проект. Вони є проблемою для всіх інших, і особливо серйозна проблема нависла над мешканцями Піддінгтона", — заявили політики.

Лідерка консерваторів Кеммі Баденох уже заявила, що референдум щодо незалежності у крихітному селі — не менш абсурдна ідея, ніж ідея уряду розмістити поруч табір біженців, який утричі більший за це село.

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Символічна незалежність Піддінгтона не матиме істотного практичного впливу, але місцеві мешканці вже запропонували піти далі та перейменувати село або обрати нових лідерів.

Нагадаємо, наприкінці липня 2026 року в іспанській ексклаві Сеута на півночі Африки вибухнула масштабна міграційна криза. У місто намагалися проникнути тисячі громадян Марокко: люди перепливали морські загородження, добиралися до берега та долали укріплення з парканами та колючим дротом.

На кризу також відреагував американський мільярдер Ілон Маск. Він порівняв ситуацію з мігрантами в Іспанії зі сюжетом блокбастера про зомбі.