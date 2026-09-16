В деревне Пиддингтон в Оксфордшире прошел "референдум о независимости" в связи с планами размещения просителей убежища на расположенном неподалеку полигоне Министерства обороны в Бистере.

Крошечная деревня проголосовала за выход из состава Великобритании в знак протеста против условий размещения беженцев. Действия Пиддингтона не имеют юридической силы, но демонстрируют масштабы проблемы, пишет Politico.

Жители Пиддингтона отделились от Великобритании

Жители Пиддингтона возмущены планом Министерства внутренних дел Великобритании разместить чуть более 1200 просителей убежища на территории, принадлежащей Министерству обороны.

В ходе не имеющего обязательной юридической силы референдума, организованного местным приходским советом, 285 жителей деревни проголосовали за выход, 26 — за сохранение членства, а один бюллетень был испорчен. Это мероприятие не имеет юридической силы, но является демонстрацией местной оппозиции по острому вопросу.

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Председатель совета Тим МакНэлли заявил, что результат стал "примером функционирования демократии", и сказал, что жители деревни "послали миру сигнал".

Министр правительства Лиза Нэнди заявила, что результаты голосования в Пиддингтоне свидетельствуют о "серьезном разочаровании" в Министерстве внутренних дел и признала, что "нам действительно приходится распределять нагрузку" между более бедными и более богатыми слоями населения.

По ее словам, правительство унаследовало хаос с беженцами и теперь пытается взять его под контроль.

Некоторые местные жители выразили обеспокоенность тем, что их деревня стала очагом более масштабной политической борьбы. Крайне правый активист Дэнни Томмо предположил, что сторонники его группы "Патриотическая платформа" могут прибыть в деревню, чтобы остановить приток просителей убежища, если правительство продолжит свои действия.

Оппозиционные политические партии быстро отреагировали на спор вокруг Пиддингтона. Депутаты от партии "Реформы Великобритании" Сьюэлла Браверман и Сара Почин посетили деревню перед референдумом.

Браверман заявил, что жители Пиддингтона "в ужасе" и что никто не прислушивается к их голосам.

"Для лейбористов открытые границы — это проект. Они проблема для всех остальных, и особенно серьезная проблема нависла над жителями Пиддингтона", — заявили политики.

Лидер консерваторов Кеми Баденох уже заявила, что референдум о независимости в крозотной деревне не менее абсурдная идея, чем идея правительства разместить рядом лагерь беженцев размером в три раза больше.

Политики наглядно показали соотношение жителей Пиддингтона и беженцев, которых хотят поселить рядом

Символическая независимость Пиддингтона не окажет существенного практического влияния, но местные жители уже предложили пойти дальше и переименовать деревню или избрать новых лидеров.

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