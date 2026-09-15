Независимость Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии: почему ее не будет и при чем тут ядерное оружие

14 сентября в Кардиффе лидеры трех нацеленных на независимость партий из Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о сотрудничестве. И призвали британское правительство подготовиться к возможным конституционным изменениям и референдумам. За этим громким вызовом кроется множество подводных камней. Каких именно, разбирался Фокус.

Джон Суинни, лидер Шотландской национальной партии, Рун ап Иорверт из партии Plaid Cymru в Уэльсе, Мишель О'Нил, вице-президент Ирландской республиканской партии "Шинн Фейн" (Sinn Féin) и Мэри Лу Макдональд, президент этой же партии, подписали пакт о давлении на Даунинг-стрит с целью проведения референдумов о независимости. Группа, собравшаяся в качестве лидеров партий, а не должностных лиц своих правительств, заявила о своих стремлениях к партнерству в области экономики, энергетики и международного сотрудничества. Также заявлено, что "будущее наших стран принадлежит Европейскому союзу". Но на самом деле положение трех субъектов в составе Великобритании неодинаково и перспективы независимости для них туманны.

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Меморандум, в котором Вестминстер призывают готовиться к распаду Великобритании Фото: соцсети

Стоит отметить, что разговоры о независимости и подписание меморандума стало возможно именно сейчас потому, что после выборов 2026 года впервые одновременно во всех трех автономных частях Великобритании — Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии — у власти оказались партии с националистической программой, направленной на обретение независимости, которой эти страны не видели столетиями.

Для начала стоит отметить, что в Лондоне уже отреагировали на подписанный в Кардиффе меморандум. Представитель премьер-министра Энди Бернхэма сообщил, что он твердо верит в Соединенное Королевство и сосредоточен на смягчении кризиса стоимости жизни для домохозяйств по всей стране, а не на "конституционных дебатах".

Главы партий Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали исторический меморандум Фото: соцсети

Официальный представитель премьер-министра заявил: "Премьер-министр привержен осуществлению перемен во всех четырех странах Соединенного Королевства и твердо верит в Союз". Но на Даунинг-стрит считают, что Соединенное Королевство достигает наилучших результатов, когда люди объединяются вокруг общих ценностей и решения проблем, а не разделяются. И премьер-министр продолжит обеспечивать большую экономическую безопасность, вместо того "чтобы вступать в конституционные дебаты или проводить новые референдумы".

А теперь Фокус разберется, почему нельзя просто взять и дать независимость Уэльсу, Северной Ирландии и Шотландии. Ведь пути, какими они пришли в состав Великобритании уводят нас в глубину веков и дебри многочисленных подписанных документов.

Уэльс хочет независимости, которой у него никогда не было

Рун ап Иорверт из валлийской Plaid Cymru, как и прочие подписанты, отмечает, что их народы имеют право на самоопределение. Но Уэльс оказался в составе Великобритании раньше всех остальных, еще в Средние века. И руку к этому приложил известный своими многочисленными браками Генрих VIII.

Гарольд II Английский был первым королем Англии, покорившим Уэльс незадолго до нормандского завоевания в 1066 году. Начиная с Вильгельма Завоевателя, нормандские короли назначали лордов для валлийской границы, известной как Валлийские марки. Этим лордам Марки предоставлялась значительная автономия в обмен на сохранение контроля над регионом и над мятежными валлийскими дворянами, которые периодически поднимали восстания за независимость. В 1284 году Эдуард I Английский подавил затяжное валлийское восстание, а в 1301 году он даровал своему старшему сыну, наследному принцу, который впоследствии стал королем Эдуардом II, титул принца Уэльского. Эта традиция сохраняется до сих пор. Последнее валлийское восстание произошло еще в 1416 году, а с 1485 года королем Британии стал Генрих VII из династии Тюдоров, имевшей корни в Уэльсе. Так что во время правления его сына Генриха VIII был принят Акт об объединении, а старые валлийские марки были включены в новые или существовавшие графства. И с той поры Уэльс находится в составе Великобритании. В 1997 году была создана Национальная ассамблея Уэльса (Сенедд), имеющая право вносить поправки в законы, которые принимает парламент Великобритании. В 2006 и 2013 году полномочия Ассамблеи были расширены.

Корни Генриха Восьмого Тюдора были из Уэльса Фото: wikipedia

Теоретически Уэльс может выйти из состава Великобритании. Но для этого Plaid Cymru нужно провести референдум, который должны разрешить в Лондоне. Валлийцы могли бы заявить, что у них есть мандат народа Уэльса, который хочет референдум за независимость, но, согласно последним опросам, в Уэльсе с населением 3 миллиона человек за независимость проголосовали бы всего 32%.

Северная Ирландия хочет объединиться с Ирландией — но есть религиозный аспект

Ирландия, которая Изумрудный остров, родина Святого Патрика и пива Гиннес, имеет более кровавую историю, которая также уходит корнями в Средние века. Еще в 12 веке английский король Генрих II вторгся в Ирландию и установил английский сюзеренитет над значительной частью острова. Но переломным стал 16 век, когда Генрих VIII (тот самый, женившийся шесть раз) провозгласил себя королем Ирландии. Но Ирландия продолжала иметь отдельный парламент.

Однако после подавления ирландского восстания 1798 года Лондон добился новой унии, акты которой вступили в силу 1 января 1801 года, когда Ирландия лишалась своего парламента. Тогда возникло Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии. Но восстания продолжались, особенно историки отмечают Пасхальное восстание 1916 года. Тогда группа ирландских националистов провозгласила создание Ирландской Республики и вступила в бой с британскими войсками. Погибли 450 человек, часть Дублина была разрушена, а восстание подавлено за неделю Но процесс было уже не остановить, так что ряд событий, включая Ирландскую войну за независимость (1919–1921), привели к прекращению британского правления на большей части Ирландии. В 1949 году Республика Ирландия стала полностью независимой: в нее вошли 26 графств. Но почему возникли Ирландия и Северная Ирландия и ее шесть графств в составе Великобритании?

Ирландия остается разделенной Фото: Wikipedia

Столетиями ту часть, что в итоге, осталась с Лондоном, заселяли английскими и шотландскими протестантами, ведь к тому времени Генрих Восьмой, обиженный тем, что ему не давали развод с Катериной Арагонской, объявил себя главой Церкви и "развелся" с Папой Римским.

Земли конфискованных ирландских землевладельцев передавались протестантским переселенцам. В итоге, северо-восток Ирландии постепенно стал более протестантским, лояльным к Лондону и более экономически связанным с Великобританией в противовес прочей католической Ирландии. Сейчас религиозный аспект не так актуален, но все-таки присутствует.

Северная Ирландия вполне может провести референдум и объединиться с Республикой Ирландия, ведь 10 апреля 1998 года было заключено Белфастское соглашение. Оно установило принцип: будущее Северной Ирландии определяется согласием ее населения, то есть шесть графств остаются в составе Великобритании, пока большинство жителей желает этого. Но кроме референдума в Северной Ирландии нужно еще решение Ирландии и ее правительства.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм уже заявил, что его позиция не изменилась: пока нет признаков большинства в Северной Ирландии за объединение, референдума не будет. И в чем-то он прав, согласно последним опросам только 36% жителей шести графств хотят объединяться с Республикой Ирландия.

Шотландия и ядерное оружие — почему ее независимость маловероятна

Если в Уэльсе и Северной Ирландии вопрос референдума может хотя бы рассматриваться, но с Шотландией ситуация куда более сложная. Ведь именно здесь расположены военные базы и базируются подводные лодки с ядерным арсеналом – основа ядерного сдерживания Великобритании. И перспектива того, что их надо перебазировать, или оставить в независимой Шотландии – это та еще головная боль для Даунинг-стрит.

В Шотландии хотят отделиться, но Лондону это не надо

При этом поддержка независимости в Шотландии колеблется от 45% до 50% с момента референдума 2014 года. И тут важно отметить, что Шотландия не пытается выйти из состава Великобритании, как Уэльс, или объединить свои разрозненные части, как Ирландия, ведь Королевство Шотландия со всеми атрибутами государственности существовало с 9 века, когда Кеннет Макальпин объединил королевства пиктов и скоттов, и до 18 века. То есть Шотландия пытается буквально вернуть свое.

В этот период существования Королевства Шотландия происходили войны с Англией: английские короли пытались ее завоевать, но встречали отпор. Восстание Уильяма Уоллеса (все смоторели фильм "Храброе сердце), герой Роберт Брюс, разбивший англичан, все это происходило в этот исторический период, пока в 1603 году не умерла английская королева Елизавета I и английский престол не перешел к шотландскому королю Якову (Джеймсу) VI Шотландскому. Он стал одновременно королем Англии и Шотландии, и при этом Шотландия все равно оставалась отдельным королевством, пока 1 мая 1707 года не был заключен Акт об Унии и объединении двух королевств. Причиной стал экономический кризис, включая неудачную попытку Шотландии основать колонию в Панаме (Дарьенский проект).

Но Шотландия никогда не оставляла надежд снова стать независимой, что подтверждали многочисленные восстания и даже походы на Лондон. Перелом наступил в ХХ веке, когда в 1934 году появилась Scottish National Party — SNP, сначала небольшая партия, а теперь рупор движения за независимость.

В 1999 году в Эдинбурге снова появился собственный парламент, а 18 сентября 2014 года на референдуме шотландцам задали вопрос: "Должна ли Шотландия стать независимой страной?"

55,3% ответили "нет" но 44,7% ответили утвердительно. То есть независимость проиграла, но получила почти половину голосов. А потом случился Brexit, что породило еще один парадокс: в 2016 году Великобритания проголосовала за Brexit, но 62% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе, а поскольку UK голосовала за выход, Шотландия покинула ЕС против воли большинства своих избирателей.

SNP получила очень сильный аргумент за независимость. Но шотландский парламент не обладает однозначным правом самостоятельно организовать референдум о независимости, на это требуется разрешение Лондона и тут вступает в силу ядерный аргумент.

Именно в Шотландии находится военно-морская база Клайд в Фаслейне, где базируются британские подводные лодки класса "Вангард", или "Трайдент", а также ракеты и боеголовки, которые составляют ядерный потенциал сдерживания Великобритании.

В Шотландии базируются подлодки с ядерным оружием Фото: Википедия

На Клайд и на военные объекты в еще ряде городов Шотландии ежегодно тратится около 140 миллионов фунтов стерлингов, что приносит деньги в бюджет и дает работу шотландцам. А еще нельзя просто взять и убрать всю военную мощь из Шотландии, за что выступают сторонники независимости.

Так что теоретически референдум за независимость Шотландии конечно возможен, но в то же время невозможен, потому что Лондон, а также НАТО не захочет решать проблемы с передислокацией ядерного оружия. А Бернхем острожно заявляет, что "если общественное мнение действительно устойчиво покажет большинство за независимость, вопрос о референдуме может быть рассмотрен".

Но одновременно в Лондоне отмечают, что сейчас не видят необходимого общественного консенсуса и не поддерживают второй референдум за независимость Шотландии.

Напомним, ранее Фокус писал, что Великобритании якобы грозит распад, но хоть меморандум и подписан в Кардиффе, маловероятно, что так и произойдет в ближайшее время.

Также мы разбирались, почему Дональд Трамп сделал заявление об объединении Ирландии.