Медаль за ракети: в РФ нагородили командира корвета за обстріл гелікоптера Данії

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов вручив медаль "За бойові заслуги" командиру корвета "Сообразительный". Саме цей корабель випустив сигнальні ракети в бік гелікоптера Збройних сил Данії в міжнародних водах поблизу Гедсера.

Командира корвета відзначили за нібито "вмілі та рішучі дії під час запобігання провокації з боку гелікоптера ВПС Данії". Про нагородження повідомило Міністерство оборони РФ у Telegram.

Російська версія подій виглядає так: 14 вересня о 14:22 корвет Балтійського флоту "Сообразительный" виконував завдання в нейтральних водах на південному заході Балтійського моря. Екіпаж помітив повітряну ціль і визначив її як данський вертоліт Fennec. За твердженням російського відомства, гелікоптер наближався до корабля й не реагував на виклики через міжнародний канал зв'язку.

"З метою запобігання провокації з боку данського вертольота командир корвета прийняв рішення випустити дві червоні сигнальні світлові ракети, після чого вертоліт покинув район перебування російського бойового корабля", – йдеться в заяві.

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У Копенгагені цей інцидент сприйняли зовсім інакше. Після того як у понеділок російський корабель відкрив вогонь сигнальними ракетами в бік данського вертольота, Данія викликала посла РФ. Прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен заявила, що Росія посилює гібридну війну проти Європи. Російський посол у Копенгагені, своєю чергою, звинуватив данський військовий гелікоптер у тому, що той "спровокував" корабель своїми маневрами.

Нагадаємо, 15 вересня у Лос-Анджелесі розбився гелікоптер, у якому перебували журналісти новинного телеканалу. Унаслідок катастрофи загинули щонайменше троє людей.

Також 14 вересня 1939 року у США відбувся перший політ вертольота VS-300, за штурвалом якого сидів сам його творець Ігор Сікорський. Винаходи конструктора, що емігрував з України, докорінно вплинули на розвиток авіації, а особливо вертольотобудування. Гелікоптери Sikorsky вже десятиліттями служать в армії США, а тепер на них чекає новий етап: ВПС США оголосили контракт на закупівлю повітряних суден наступного покоління.