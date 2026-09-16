Медаль за ракеты: в РФ наградили командира корвета за обстрел вертолета Дании

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медаль "За боевые заслуги" командиру корвета "Сообразительный". Именно этот корабль выпустил сигнальные ракеты в сторону вертолёта Вооружённых сил Дании в международных водах вблизи Гедсера.

Командира корвета наградили за якобы "умелые и решительные действия при предотвращении провокации со стороны вертолета ВВС Дании". Об награждении сообщило Министерство обороны РФ в Telegram.

Российская версия событий выглядит следующим образом: 14 сентября в 14:22 корвет Балтийского флота "Сообразительный" выполнял задание в нейтральных водах на юго-западе Балтийского моря. Экипаж заметил воздушную цель и определил её как датский вертолёт Fennec. По утверждению российского ведомства, вертолёт приближался к кораблю и не реагировал на вызовы по международному каналу связи.

"С целью предотвращения провокации со стороны датского вертолёта командир корвета принял решение выпустить две красные сигнальные световые ракеты, после чего вертолёт покинул район нахождения российского боевого корабля", — говорится в заявлении.

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В Копенгагене этот инцидент восприняли совсем иначе. После того как в понедельник российский корабль открыл огонь сигнальными ракетами в сторону датского вертолета, Дания вызвала посла РФ. Премьер-министр страны Метте Фредериксен заявила, что Россия усиливает гибридную войну против Европы. Российский посол в Копенгагене, в свою очередь, обвинил датский военный вертолёт в том, что тот "спровоцировал" корабль своими манёврами.

Напомним, 15 сентября в Лос-Анджелесе разбился вертолёт, в котором находились журналисты новостного телеканала. В результате катастрофы погибли как минимум три человека.

Кроме того, 14 сентября 1939 года в США состоялся первый полёт вертолёта VS-300, за штурвалом которого сидел сам его создатель Игорь Сикорский. Изобретения конструктора, эмигрировавшего из Украины, коренным образом повлияли на развитие авиации, а особенно вертолетостроения. Вертолёты Sikorsky уже десятилетиями служат в армии США, а теперь их ждёт новый этап: ВВС США объявили о заключении контракта на закупку воздушных судов следующего поколения.