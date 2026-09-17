У мережі завірусився "знімок" Трампа та його помічниці: Білий дім дав перший коментар

Білий дім порушив мовчання щодо фотографії Дональда Трампа, яка набула широкого розголосу, на якій він нібито цілував свою помічницю Наталі Харп на полі для гольфу. Знімок швидко поширився в соціальних мережах.

Критики Трампа сприйняли ці фотографії як нібито "доказ" таємного роману 80-річного президента США та його 35-річної помічниці. Однак представники Білого дому порушили мовчання щодо знімків, назвавши фотографію "явно підробленою", повідомляє Daily Star.

Експерти розкритикували версію зображення з високою роздільною здатністю, вказавши на аномалії, які прямо свідчать про те, що воно було створено за допомогою штучного інтелекту: у жінки, яка тримає клюшку для гольфу, на правій руці, схоже, шість пальців, а файл містить прихований водяний знак SynthID, пов’язаний з інструментами генерації зображень на основі ШІ.

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Скандальне фото, як виявилося, було створено штучним інтелектом Фото: Соцмережi

В інтернеті з’явилися дві версії зображення: чіткий оригінал і розмита копія. Експерт з дипфейків Хані Фарід вивчив обидві версії.

Він підтвердив, що чітке зображення було створено штучним інтелектом, але зазначив, що розмита версія мало що доводить через свою жахливу якість. Багато хто припускає, що хтось навмисно зробив її такою, щоб видати за фото папарацці.

Підозріле фото виявилося підробкою Фото: Соцмережi

Найбільші новинні фотоагентства, зокрема Getty Images, Reuters та Associated Press, не мають даних про існування цього знімка. Чутки поширилися частково тому, що Харпа рідко можна побачити далеко від президента.

Наталі Харп прозвали "живим принтером" Трампа, оскільки вона всюди носить із собою принтер, що працює на батарейках, на якому друкує для нього улесливі заголовки новин та дописи з соціальних мереж. Зокрема, вона відповідає за публікацію дописів президента в соціальній мережі Truth Social.

Наталі Харп завжди перебуває поруч із президентом США

Інтернет-тролі з насмішкою прозвали її "нянею з підгузками", стверджуючи, що у своїй великій чорній сумці вона носить підгузки для дорослих, які нібито потрібні літньому президенту.

Колишня ведуча телеканалу One America News Network стала однією з найнезамінніших і найвідданіших помічниць Трампа. Вона неодноразово заявляла, що завдяки йому отримала доступ до експериментального лікування раку кісток і наголошувала, що Трамп – це все, що "має для неї значення". Репортери в Білому домі часто бачать її всього за кілька кроків від Трампа в Овальному кабінеті або на борту Air Force One.

"Вона завжди поруч. Буквально завжди", — повідомляють джерела.

Інші анонімні джерела описували її в американських ЗМІ як "воротарку" та "улюблену іграшку" президента.

Цього тижня вона знову опинилася в центрі уваги через заяви опонента Трампа, сенатора-демократа від Джорджії Джона Оссоффа. Політик обрушився на Трампа з новою порцією критики та згадав Наталі Харп у своїй промові: "Трамп не хоче виконувати свою роботу. Він хоче будувати свій бальний зал і подорожувати з Наталі на їхньому літаючому палаці, подарованому еміром Катару".

Наталі Харп завжди поруч із Дональдом Трампом Фото: Скрин відео

Сенатор мав на увазі новий президентський літак "Air Force One", а також повідомлення журналістів про те, що Харп, судячи з усього, разом із Трампом летіла секретним рейсом із Туреччини після саміту НАТО, коли йому довелося таємно змінити літак нібито через погрози з боку Ірану.

Також з’ясувалося, що Трамп виплатив Харп різдвяну премію в розмірі 45 000 доларів на додаток до її зарплати в 150 000 доларів.

На тлі чуток, що набирають обертів, команда першої леді Меланії Трамп рішуче спростувала всі натяки на роман між Харп і Трампом. Старший радник Марк Бекман сказав: "Ліберальні ЗМІ — це смішно. Їм треба подивитися на себе в дзеркало, бо всі вони нападають на цю працьовиту, дуже талановиту й дуже розумну Наталі Харп. Вони одержимі плітками про першу сім’ю".

Нагадаємо, що видання "Фокус" писало про фотографії Дональда Трампа та його помічниці, які викликали ажіотаж у соцмережах.

Також ми розповідали про Наталі Харп і про те, як вона стала довіреною помічницею президента США.