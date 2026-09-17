В сети завирусился "снимок" Трампа и его помощницы: Белый дом дал первый комментарий

Белый дом нарушил молчание по поводу вирусного фото Дональда Трампа, который якобы целовал свою помощницу Натали Харп на поле для гольфа. Снимок разошелся по соцсетям.

Критики Трампа восприняли эти фотографии как якобы "доказательство" тайного романа 80-летнего президента США и его 35-летней помощницы. Однако представители Белого дома нарушили молчание по поводу снимков, назвав фотографию "явно поддельной", сообщает Daily Star.

Эксперты раскритиковали версию изображения высокого разрешения, указав на аномалии, которые прямо указывают на то, что оно было создано с помощью искусственного интеллекта: у женщины, держащей клюшку для гольфа, на правой руке, похоже, шесть пальцев, а файл содержит скрытый водяной знак SynthID, связанный с инструментами генерации изображений на основе ИИ.

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Скандальное фото оказалось созданным ИИ Фото: Соцсети

В интернете появилось две версии изображения: четкий оригинал и размытая копия. Эксперт по дипфейкам Хани Фарид изучил обе версии.

Он подтвердил, что четкое изображение было создано искусственным интеллектом, но сказал, что размытая версия мало что доказывает из-за своего ужасного качества. Многие предполагают, что кто-то намеренно сделал ее такой, чтобы выдать за фото от папарацци.

Подозрительное фото оказалось фальшивкой Фото: Соцсети

Крупнейшие новостные фотоагентства, включая Getty Images, Reuters и Associated Press, не располагают данными о существовании этого снимка. Слух получил распространение отчасти потому, что Харп редко можно увидеть вдали от президента.

Натали Харп прозвали "живым принтером" Трампа, потому что она повсюду носит с собой работающий от батареек принтер, на котором печатает для него лестные заголовки новостей и посты из социальных сетей. В том числе она отвечает за публикацию постов президента в соцсети Truth Social.

Натали Харп всегда назодится рядом с президентом США

Интернет-тролли в насмешку окрестили ее "няней по подгузникам", утверждая, что в своей большой черной сумке она носит подгузники для взрослых, которые якобы требуются пожилому президенту.

Бывшая ведущая телеканала One America News Network стала одной из самых незаменимых и преданных помощниц Трампа. Она неоднократно говорила, что благодаря ему получила доступ к экспериментальному лечению рака костей и отмечала, что Трамп – это все, что "имеет для нее значение". Репортеры в Белом доме часто видят ее всего в нескольких шагах от Трампа в Овальном кабинете или на борту Air Force One.

"Она всегда рядом. Буквально всегда", — сообщают источники.

Другие анонимные источники описывали ее американским СМИ как "привратницу" и "любимую игрушку" президента.

На этой неделе она снова оказалась в центре внимания из-за заявлений оппонента Трампа, сенатора-демократа от Джорджии Джона Оссоффа. Политик обрушился на Трампа с новой порцией критики и упомянул Натали Харп в своей речи: "Трамп не хочет выполнять свою работу. Он хочет строить свой бальный зал и путешествовать с Натали на их летающем дворце, подаренном эмиром Катара".

Натали Харп всегда рядом с Дональдом Трампом Фото: Скрин видео

Сенатор имел в виду новый президентский самолет Air Force One, а также сообщения журналистов о том, что Харп, по всей видимости, вместе с Трампом летела секретным рейсом из Турции после саммита НАТО, когда ему пришлось тайно сменить самолет якобы из-за угроз со стороны Ирана.

Также оказалось, что Трамп выплатил Харп рождественскую премию в размере 45 000 долларов в дополнение к ее зарплате в 150 000 долларов.

На фоне нарастающих слухов команда первой леди Мелании Трамп решительно опровергла все намеки на роман Харп и Трампа. Старший советник Марк Бекман сказал: "Либеральные СМИ — это смешно. Им нужно посмотреть на себя в зеркало, потому что все они нападают на эту трудолюбивую, очень талантливую и очень умную Натали Харп. Они одержимы сплетнями о первой семье".

Напомним, Фокус писал о снимках Дональда Трампа и его помощницы, которые взбудоражили соцсети.

Также мы рассказывали о Натали Харп и о том, как она стала доверенной помощницей президента США.