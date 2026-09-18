Росія може почати війну з атаки на кабелі: у Британії розкрили небезпечний сценарій, — The Telegraph

Командувач ВМС Великої Британії Гвін Дженкінс заявив, що в разі війни Росія може спробувати пошкодити британські трансатлантичні кабелі вже в перший день конфлікту.

Про це повідомило видання The Telegraph із посиланням на виступ Дженкінса на симпозіумі Департаменту військово-морських досліджень.

За його словами, Росія перевіряє слабкі місця Британії та намагається отримати перевагу в “сірій зоні”, зокрема навколо критичної підводної інфраструктури.

“Росія вважає нас одним із найбільших ворогів серед західних союзників України. Ми знаємо, що Росія шукає наші слабкі місця. Ми стикаємося із загрозами так, як не стикалися з часів холодної війни”, — сказав Дженкінс.

Він також зазначив, що російські підводні човни стає дедалі важче відстежувати. За словами командувача, Москва має сучасні субмарини, далекобійну високоточну зброю та спеціальні системи для роботи на великій глибині.

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За даними видання, два британські військові кораблі щотижня залучають до спостереження за російськими суднами. Раніше британські, американські та норвезькі сили також зірвали таємну російську операцію в Арктиці, під час якої підводні човни випробовували зброю, яку, як повідомлялося, могли використовувати для пошкодження кабелів на морському дні.

У березні Дженкінс заявляв, що британський флот не готовий до війни. Нині Королівський ВМС має п'ять активних фрегатів, шість есмінців і два авіаносці, а також шість ударних підводних човнів класу Astute та чотири підводні човни класу Vanguard із ядерною зброєю.

Водночас Британія будує нові кораблі та розвиває концепцію “гібридного флоту” з використанням безпілотних систем. Дженкінс заявив, що країна має посилити готовність до війни та знову усвідомити значення морської сили.

“Якщо ми хочемо знову мати перевагу в Атлантиці, ми повинні зміцнити нашу готовність до ведення війни”, — сказав командувач ВМС.

Нагадаємо, 25 грудня 2024 року фінська прикордонна охорона затримала танкер “тіньового флоту РФ” Eagle S. Судно підозрювали в пошкодженні підводного електрокабелю Estlink 2, який з’єднує Фінляндію та Естонію. 27 грудня британське судноплавне видання Lloyd’s List із посиланням на анонімні джерела повідомило, що на борту танкера могли виявити шпигунське обладнання. Восени після судового розгляду окружний суд Гельсінкі заявив, що не має юрисдикції у цій справі.