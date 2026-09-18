Россия может начать войну с атаки на кабели: в Британии раскрыли опасный сценарий, — The Telegraph

Командующий ВМС Великобритании Гвин Дженкинс заявил, что в случае войны Россия может попытаться повредить британские трансатлантические кабели уже в первый день конфликта.

Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на выступление Дженкинса на симпозиуме Департамента военно-морских исследований.

По его словам, Россия проверяет уязвимые места Великобритании и пытается получить преимущество в "серой зоне", в частности вокруг критически важной подводной инфраструктуры.

"Россия считает нас одним из главных врагов среди западных союзников Украины. Мы знаем, что Россия ищет наши слабые места. Мы сталкиваемся с угрозами, как не сталкивались со времён холодной войны", — сказал Дженкинс.

Он также отметил, что российские подводные лодки становится всё труднее отслеживать. По словам командующего, Москва располагает современными подводными лодками, дальнобойным высокоточным оружием и специальными системами для работы на большой глубине.

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По данным издания, два британских военных корабля еженедельно привлекаются к наблюдению за российскими судами. Ранее британские, американские и норвежские силы также сорвали секретную российскую операцию в Арктике, в ходе которой подводные лодки испытывали оружие, которое, как сообщалось, могло использоваться для повреждения кабелей на морском дне.

В марте Дженкинс заявлял, что британский флот не готов к войне. В настоящее время Королевские ВМС располагают пятью действующими фрегатами, шестью эсминцами и двумя авианосцами, а также шестью ударными подводными лодками класса Astute и четырьмя подводными лодками класса Vanguard с ядерным вооружением.

В то же время Великобритания строит новые корабли и развивает концепцию "гибридного флота" с использованием беспилотных систем. Дженкинс заявил, что страна должна повысить готовность к войне и вновь осознать значение морской мощи.

"Если мы хотим вновь обрести превосходство в Атлантике, мы должны укрепить нашу готовность к ведению войны", — сказал командующий ВМС.

Напомним, 25 декабря 2024 года финская пограничная служба задержала танкер "теневого флота РФ" Eagle S. Судно подозревалось в повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию. 27 декабря британское судоходное издание Lloyd’s List со ссылкой на анонимные источники сообщило, что на борту танкера, возможно, было обнаружено шпионское оборудование. Осенью после судебного разбирательства окружной суд Хельсинки заявил, что не имеет юрисдикции по этому делу.