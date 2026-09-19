У Німеччині розпочався "Октоберфест": скільки коштує літр пива у 2026 році

У німецькому Мюнхені офіційно розпочався пивний фестиваль "Октоберфест". Він проводиться вже в 191-й раз.

У суботу, 19 вересня, німецька влада дала старт найбільшому у світі фестивалю пива, який традиційно проходить на площі Луг Терези в центрі Мюнхена. Про це повідомляє видання Bild.

Фестиваль вважається відкритим після церемонії відкриття першої пивної бочки обер-бургомістром столиці Баварії. Цю місію, як пише DW, вперше виконав Домінік Краузе. Перед своїм дебютом на "Октоберфесті" новий бургомістр тренувався з особистим наставником і відкрив ємність двома ударами, вбивши кран у діжку дерев'яним молотком.

Маркус Зедер і Домінік Краузе Фото: з відкритих джерел

Після цього він передав першу кружку пива прем’єр-міністру Баварії Маркусу Зедеру.

Цього року літрова кружка пива коштує від 14,80 до 15,90 євро, тобто, округлено, близько 770 гривень. У середньому напій подорожчав на 2,5%. Однак навіть такі ціни не завадили шанувальникам "пінного напою" чекати на відкриття біля наметів.

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Офіціант із пивом Фото: з відкритих джерел

Фестиваль триватиме до 4 жовтня.

При цьому, згідно з офіційною статистикою, у 2025 році 6,5 млн відвідувачів випили 6,5 млн кухлів пива, тобто в середньому по літру на особу.

Нагадаємо, що минулого року найдорожчою стравою на пивному фестивалі став стейк із чорним трюфелем та соусом "бернез", ціна якого становила 229 євро.

При цьому в день відкриття відвідувачам надавали медичну допомогу 500 разів. Наймолодшій пацієнтці було 11 років, а найстаршому потерпілому — 72 роки.