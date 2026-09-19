В Германии стартовал "Октоберфест": сколько стоит литр пива в 2026 году

В немецком Мюнхене официально стартовал пивной фестиваль Октоберфест. Он проходит уже в 191-й раз.

В субботу, 19 сентября, немецкие власти дали старт крупнейшему в мире фестивалю пива, который традиционно проходит на площади Луг Терезы в центре Мюнхена. Об этом сообщает издание Bild.

Фестиваль считается открытым после церемонии откупоривания первой пивной бочки обер-бургомистром баварской столицы. Эту миссию, как пишет DW, впервые выполнил Доминик Краузе. Перед своим дебютом на "Октоберфесте" новый бургомистр тренировался с личным наставником и открыл емкость двумя ударами, вбив кран в бочку деревянным молотком.

Маркус Зедер и Доминик Краузе Фото: из открытых источников

После этого он передал первую кружку пива премьер-министру Баварии Маркусу Зедеру.

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В этом году литровая кружка пива стоит от 14,80 до 15,90 евро, то есть округленно около 770 гривен. В среднем напиток подорожал на 2,5% дороже. Однако даже такие цены не помешали любителей "пенного напитка" ждать открытия возле шатров.

Официант с пивом Фото: из открытых источников

Фестиваль продлится до 4 октября.

При этом, согласно официальной статистике, в 2025 году 6,5 млн посетителей выпили 6,5 млн кружек пива, то есть в среднем по литру на человека.

Напомним, в прошлом году самым дорогим блюдом на пивном фестивале стал стейк с черным трюфелем и соусом бернез, за по цене в 229 евро.

При этом в день открытия посетителям оказывали медицинскую помощь 500 раз. Самой молодой пациентке было 11 лет, а самому старшему пострадавшему — 72 года.