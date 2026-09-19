Трамп вигнав журналістів із Білого дому: ті подають позов до суду і кажуть, що він порушив Конституцію США

Президент США Трамп оголосив, що заборонить CNN, MS NOW та Politico відвідувати Білий дім. І справді: сьогодні журналістам відмовили у вході, а їхню акредитацію було анульовано.

Журналістці CNN Бетсі Кляйн відмовили у в’їзді до Білого дому та відкликали акредитацію — всього через день після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що заборонить журналістам CNN, MS NOW та Politico відвідувати брифінги в Білому домі, пише Tagesschau.

Кляйн повідомила, що агент Секретної служби повідомив її про скасування акредитації.

"Я запитала його, чи може він пояснити, чому мені відмовили. Він сказав, що не має додаткової інформації", — повідомила Кляйн у прямому ефірі вранці 19 вересня.

Коли вона почала наполягати, співробітник порадив їй звернутися до прес-служби Білого дому. Бетсі Кляйн — постійна кореспондентка CNN у Білому домі. Кілька років тому її колега навіть зробив їй пропозицію на території резиденції.

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Бетсі Кляйн роками вела репортажі з Білого дому

Заборона Трампа також торкнулася видань MS NOW (раніше MSNBC) та Politico.

Кореспондентка MS NOW Акайла Гарднер також повідомила, що агент Секретної служби попросив її здати перепустку: "Він сказав, що перепустка деактивована. Я запитала, чому я не можу увійти. Він відповів, що це не входить до його компетенції". Гарднер описала інцидент у прямому ефірі, стоячи за огорожами безпеки Білого дому.

У електронному листі, розісланому редакції, головний редактор Politico Джонатан Грінбергер написав: "Кілька хвилин тому наша колега Шайєнн Хаслетт спробувала увійти до Білого дому. Секретна служба відмовила їй у вході та конфіскувала перепустку, яка надавала їй право доступу до Білого дому". У заяві також зазначалося, що вони підтримують її та всіх репортерів, які висвітлюють події в Білому домі.

Телевізійні компанії повідомляють про заходи, вжиті CNN та MS NOW. ЗМІ заявили, що звернуться до суду, аби захистити права своїх журналістів. Перша поправка до Конституції США гарантує, серед іншого, свободу преси.

За даними CNN, експерти з питань Першої поправки вважають цей захід неконституційним.

"Сьогодні вранці журналістам CNN було відмовлено у доступі на територію Білого дому. Місія CNN щодо висвітлення діяльності уряду США буде продовжена, незважаючи на будь-які спроби обмежити фізичний доступ до Білого дому та інших урядових будівель, а також будь-які інші спроби перешкодити нашій журналістській роботі", — йдеться у заяві CNN.

У своїй заяві вони зазначили: "Відповідно до Конституції США ми маємо право здійснювати свою журналістську діяльність без перешкод чи втручання з боку уряду, і ця заборона є незаконним посяганням на це основоположне право".

MS NOW також опублікувала заяву, в якій висловила підтримку своїм журналістам: "Білий дім належить американському народу, і рішення, що там ухвалюються, фінансуються за рахунок наших податків. MS NOW має намір вжити всіх необхідних заходів для захисту наших прав, гарантованих Першою поправкою до Конституції, та життєво важливої ролі незалежної журналістики в нашій демократії".

У заяві Politico йдеться про те, що вони будуть "рішуче захищати" права, гарантовані Першою поправкою до Конституції США.

Конфлікт між Дональдом Трампом і журналістами — що відомо

Дональд Трамп часто звинувачує ЗМІ у брехні. Але 18 вересня президент США оголосив, що більше не надаватиме доступ до Білого дому телеканалам MS NOW, CNN та новинному порталу Politico. На своїй платформі Truth Social він звинуватив їх у поширенні "фейкових новин".

Дональд Трамп часто свариться з журналістами Фото: Karoline Leavitt/X

"ЗМІ не повинні мати можливості постійно публікувати вигадані матеріали під час висвітлення діяльності президента Сполучених Штатів, адміністрації Трампа чи Сполучених Штатів Америки. За ними підуть і інші ЗМІ, які поширюють фейкові новини", — написав Трамп.

У лютому 2025 року президент США вже відмовив журналістам Associated Press у доступі до Овального кабінету, на борт президентського літака Air Force One та на інші заходи. Це стало реакцією на рішення AP не підтримати його пропозицію перейменувати Мексиканську затоку на затоку Америки.

Агентство Associated Press подало позов, і справа досі перебуває на розгляді. Після повернення на посаду президента сам Трамп ініціював судові позови проти New York Times, Wall Street Journal, BBC та інших ЗМІ.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп піддав різкій критиці кореспондентку CNN Крістен Холмс, звинувативши її в тому, що вона є "фейковою репортеркою".

І це не перший випадок, коли Дональд Трамп різко критикує представників преси. Так, у червні цього року він назвав ведучу NBC Крістен Велкер "тупою" та "шахрайкою", після чого достроково покинув інтерв’ю.

Крім того, раніше Трамп назвав журналістку The New York Times "потворою" після публікації статті про ознаки старіння у президента.