Трамп выгнал журналистов из Белого дома: те подают в суд и заявляют, что он нарушил Конституцию США

Президент США Трамп объявил, что запретит CNN, MS NOW и Politico посещать Белый дом. И действительно: сегодня журналистам отказали во входе, а их аккредитация была аннулирована.

Журналистке CNN Бетси Кляйн отказали во въезде в Белый дом и отозвали аккредитацию – всего через день после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что запретит журналистам CNN, MS NOW и Politico посещать брифинги в Белом доме, пишет Tagesschau.

Кляйн сообщила, что агент Секретной службы уведомил ее о деактивации аккредитации.

"Я спросила его, может ли он объяснить, почему мне отказали. Он сказал, что у него нет дополнительной информации", — сообщила Кляйн в прямом эфире утром 19 сентября.

Когда она стала настаивать, сотрудник посоветовал ей связаться с пресс-службой Белого дома. Бетси Кляйн – постоянный корреспондент CNN в Белом доме. Коллега даже сделал ей предложение на территории резиденции несколько лет назад.

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Бетси Кляйн годами вела репортажи из Белого дома

Запрет Трампа также затронул издания MS NOW (ранее MSNBC) и Politico.

Корреспондент MS NOW Акайла Гарднер также сообщила , что агент Секретной службы попросил ее сдать пропуск: "Он сказал, что пропуск деактивирован. Я спросила, почему я не могу войти. Он ответил, что это не в его компетенции". Гарднер описала инцидент в прямом эфире стоя за ограждениями безопасности Белого дома.

В электронном письме, разосланном редакции, главный редактор Politico Джонатан Гринбергер написал: "Несколько минут назад наша коллега Шайенн Хаслетт попыталась войти в Белый дом. Секретная служба отказала ей во входе и конфисковала пропуск, дающий ей право доступа в Белый дом". В заявлении также говорилось, что они поддерживают ее и всех репортеров, освещающих события в Белом доме.

Телевещательные компании объявляют о мерах принятых CNN и MS NOW. СМИ объявили, что подадут в суд для защиты прав своих журналистов. Первая поправка к Конституции США гарантирует, среди прочего, свободу прессы.

По данным CNN, эксперты по Первой поправке считают эту меру неконституционной.

"Сегодня утром журналистам CNN было отказано в доступе на территорию Белого дома. Миссия CNN по освещению деятельности правительства США будет продолжена, несмотря на любые попытки ограничить физический доступ к Белому дому и другим правительственным зданиям, а также любые другие попытки воспрепятствовать нашей журналистской работе", — говорится в заявлении CNN.

В заявлении они отметили: "В соответствии с Конституцией США мы имеем право осуществлять свою журналистскую деятельность без препятствий или вмешательства со стороны правительства, и этот запрет является незаконным посягательством на это основополагающее право".

MS NOW также опубликовала заявление, в котором выразила поддержку своим журналистам: "Белый дом принадлежит американскому народу, и решения, принимаемые там, финансируются за счет наших налогов. MS NOW намерена предпринять все необходимые шаги для защиты наших прав, гарантированных Первой поправкой к Конституции, и жизненно важной роли независимой журналистики в нашей демократии".

В заявлении Politico говорится, что они будут "решительно защищать" права, гарантированные Первой поправкой к Конституции США.

Конфликт Дональда Трампа и журналистов — что известно

Дональд Трамп часто обвиняет СМИ во лжи. Но 18 сентября президент США объявил, что больше не будет предоставлять доступ в Белый дом телеканалам MS NOW, CNN и новостному порталу Politico. На своей платформе Truth Social он обвинил их в распространении "фейковых новостей".

Дональд Трамп часто ругается с журналистами Фото: Karoline Leavitt/X

"СМИ не должны иметь возможность постоянно писать вымышленные материалы при освещении деятельности президента Соединенных Штатов, администрации Трампа или Соединенных Штатов Америки. За ними последуют и другие СМИ, распространяющие фейковые новости", — написал Трамп.

В феврале 2025 года президент США уже отказал журналистам Associated Press в доступе в Овальный кабинет, на борт президентского самолета Air Force One и на другие мероприятия. Это стало реакцией на решение AP не поддерживать его переименование Мексиканского залива в залив Америки.

Агентство Associated Press подало иск и дело до сих пор находится на рассмотрении. После возвращения на пост президента сам Трамп инициировал судебные иски против New York Times, Wall Street Journal, BBC и других СМИ.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подверг резкой критике корреспондентку CNN Кристен Холмс, обвинив ее в том, что она "фейковая репортерша".

И это не первый случай, когда Дональд Трамп резко критикует представителей прессы. Так, в июне этого года он назвал ведущую NBC Кристен Велкер "тупой" и "мошенницей", после чего досрочно покинул интервью.

Кроме того, ранее Трамп обозвал журналистку The New York Times "уродцем" после публикации статьи о признаках старения у президента.