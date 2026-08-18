"Заткнитесь": Трамп и Белый дом набросились на журналистку CNN (видео)

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике корреспондентку CNN Кристен Холмс, обвинив ее в том, что она "фейковая репортерша". В конфликт неожиданно вмешался Белый дом, представители которого в соцсетях также обрушились на Холмс.

Бурную реакцию президента вызвал вопрос журналистки, касавшийся сенатора от штата Джорджия Джона Оссоффа. Об этом пишет издание The Washington Post.

"Джон Оссофф сказал, что вы предпочитаете путешествовать со своей помощницей Натали Харп и обустраивать бальный зал, чем выполнять свои обязанности президента. Что вы на это скажете?", — резко спросила Холмс у Трампа.

В ответ политик сначала раскритиковал самого Оссоффа, которого он назвал "двойником Пи-Ви Германа", имея в виду персонажа Пола Рубенса. После этого он набросился на саму корреспондентку.

"Фейковые новости. Ты — фейковые новости. Ты — громкий, шумный человек. Ты — фейковые новости. Заткнись!… Ты — фейковый журналист и распространяешь фейковые новости!", — отчитал Трамп представительницу CNN.

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Трамп набросился на журналистку CNN

Затем аккаунт Белого дома, предназначенный для "оперативного реагирования" в социальной сети X, подхватил эту дискуссию. На странице появился видеоролик с записью вышеупомянутого разговора, а также обвинения в адрес Холмс в том, что она "является позорным, унизительным позором для своей профессии".

На этом скандал не закончился. В следующем сообщении Белый дом упомянул и о детях журналистки CNN.

"Однажды ваши дети наткнутся на ваш отвратительный и бесчеловечный вопрос. Им станет противно и стыдно, что их отец или мать настолько бессердечны и мстительны. Это очень тревожно", — говорится в посте.

Реакция CNN на нападения на журналистку

Редакция CNN уже отреагировала на критику в адрес своей журналистки. Руководство медиа выступило в защиту Холмс, раскритиковав нападки Трампа и его администрации на представителей прессы.

"Сегодня днем она выполнила свою работу и задала президенту Соединённых Штатов сложный, актуальный и заслуживающий внимания вопрос от имени американского народа. Государственные чиновники имеют право оспаривать сообщения, с которыми они не согласны, но личные нападки на журналистов за то, что они задают вопросы, недостойны их должности и несовместимы с принципами свободной прессы", — заявил представитель CNN.

Холмс также назвали "одной из самых уважаемых и опытных журналисток", освещающих деятельность Белого дома.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Дональд Трамп резко критикует представителей прессы. Так, в июне этого года он назвал ведущую NBC Кристен Велкер "тупой" и "мошенницей", после чего досрочно покинул интервью.

Кроме того, ранее Трамп обозвал журналистку The New York Times "уродцем" после публикации статьи о признаках старения у президента.