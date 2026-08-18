"Замовкніть": Трамп і Білий дім накинулися на журналістку CNN (відео)

Президент США Дональд Трамп накинувся з різкою критикою на кореспондентку CNN Крістен Голмс, звинувативши її у тому, що вона "фейковий репортер". У конфлікт несподівано втрутився Білий дім, представники якого у соцмережах теж напали на Голмс.

Бурхливу реакцію президента спричинило запитання журналістки, яке стосувалося сенатора штату Джорджія Джона Оссоффа. Про це пише видання The Washington Post.

"Джон Оссофф сказав, що ви волієте подорожувати зі своєю помічницею Наталі Харп і облаштовувати бальний зал, ніж виконувати свої обов’язки президента. Що ви скажете?", — поставила Голмс різке запитання Трампу.

У відповідь політик спершу розкритикував самого Оссоффа, якого він назвав "двійником Пі-Ві Германа", маючи на увазі персонажа Пола Рубенса. Після цього він накинувся на саму кореспондентку.

"Фейкові новини. Ти — фейкові новини. Ти — гучна, галаслива людина. Ти — фейкові новини. Замовкни!… Ти — фейковий журналіст і поширюєш фейкові новини!", — насварив Трамп представницю CNN.

Відео дня

Трамп накинувся на журналістку CNN

Потім акаунт Білого дому для "швидкого реагування" у соцмережі X підхопив цю суперечку. На сторінці з'явився відеоролик із записом вищезгаданої розмови, а також звинувачення Голмс у тому, що вона "є ганебним, принизливим соромом для своєї професії".

На цьому скандал не закінчився. У наступному дописі Білий дім згадав і про дітей журналістки CNN.

"Одного дня ваші діти натраплять на ваше огидне й нелюдське запитання. Їм стане огидно й соромно, що їхній батько чи мати є настільки безсердечним і мстивим. Це дуже тривожно", — йдеться у дописі.

Реакція CNN на напади на журналістку

Редакція CNN вже відреагувала на критику своєї журналістки. Керівництво медіа виступило на захист Голмс, розкритикувавши напади Трампа та його адміністрації на представників преси.

"Сьогодні вдень вона виконала свою роботу та поставила президенту Сполучених Штатів складне, актуальне та варте уваги питання від імені американського народу. Державні посадовці мають право оскаржувати повідомлення, з якими вони не згодні, але особисті нападки на журналістів за те, що вони ставлять запитання, є нижчими за посаду та несумісними з принципами вільної преси", — заявив представник CNN.

Голмс також назвали "однією з найшанованіших та найдосвідченіших журналісток", які висвітлюють діяльність Білого дому.

Варто зауважити, що це не перший випадок, коли Дональд Трамп різко критикує представників преси. Так, у червні цього року він назвав ведучу NBC Крістен Велкер "тупою" та "шахрайкою", після чого достроково покинув інтерв'ю.

Також раніше Трамп обізвав "потворою" журналістку Tne New York Times після публікації статті про ознаки старіння у президента.