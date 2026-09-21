Загадкові вогні над Тегераном: користувачі обговорюють незвичайні кадри (відео)

У мережі набуває популярності відео із загадковими вогнями, які зафільмували в небі над Тегераном. Користувачі висувають різні версії — від дрона чи літака до повітряного змія з LED-підсвіткою, однак точне походження об'єкта наразі залишається невідомим.

Кадри привернули особливу увагу громадськості через символічне співпадіння: саме цього року виповнюється 50 років іншому знаменитому та загадковому інциденту в іранській столиці, пише Nexta Live.

У 1976 році жителі Тегерана та місцеві військові спостерігали в небі яскравий непізнаний об'єкт. Тоді на його перехоплення підняли два винищувачі, проте при наближенні до цілі в обох літаків раптово вийшли з ладу бортові прилади та зв'язок.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що можливості Росії у сфері безпілотної авіації зросли настільки, що цього року Тегеран звернувся до Москви з проханням надати сучасні дрони "Герань" для використання у конфлікті з Ізраїлем та США, повідомляє The Financial Times з посиланням на представників західних служб безпеки та джерело, наближене до Кремля.

Видео дня

Крім того, конфлікт між США та Іраном знову загострився з новою силою, коли американські військові завдали ударів по п'ятьох іранських танкерах у районі Оманської затоки та острова Харк. Тегеран пригрозив атаками у відповідь і запустив балістичні ракети по американських авіабазах на Близькому Сході.

Зокрема, Іран запровадив новий механізм контролю за суднами, які проходять через Ормузьку протоку. Суднам із "чорного списку" загрожують серйозні санкції — від штрафів до захоплення та конфіскації.