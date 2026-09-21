Загадочные огни над Тегераном: пользователи обсуждают необычные кадры (видео)

В сети набирает популярность видео с загадочными огнями, снятыми в небе над Тегераном. Пользователи выдвигают различные версии — от дрона или самолёта до воздушного змея с LED-подсветкой, однако точное происхождение объекта пока остаётся неизвестным.

Эти кадры привлекли особое внимание общественности из-за символического совпадения: именно в этом году исполняется 50 лет с момента другого знаменитого и загадочного инцидента в иранской столице, пишет Nexta Live.

В 1976 году жители Тегерана и местные военные наблюдали в небе яркий неопознанный объект. Тогда для его перехвата поднялись два истребителя, однако при приближении к цели у обоих самолётов внезапно вышли из строя бортовые приборы и связь.

Напомним, ранее Фокус писал, что возможности России в сфере беспилотной авиации выросли настолько, что в этом году Тегеран обратился к Москве с просьбой предоставить современные дроны "Герань" для использования в конфликте с Израилем и США, сообщает The Financial Times со ссылкой на представителей западных спецслужб и источник, близкий к Кремлю.

Видео дня

Кроме того, конфликт между США и Ираном вновь обострился с новой силой, когда американские военные нанесли удары по пяти иранским танкерам в районе Оманского залива и острова Харк. Тегеран пригрозил ответными ударами и запустил баллистические ракеты по американским авиабазам на Ближнем Востоке.

В частности, Иран ввел новый механизм контроля за судами, проходящими через Ормузский пролив. Судам из "черного списка" грозят серьезные санкции — от штрафов до захвата и конфискации.