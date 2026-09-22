Дрон підлетів на 500 м до бази США в Польщі: реакція військових здивувала

Замість застосування засобів ППО чи нейтралізації дрона біля бази США в Редзіково польські військові просто зателефонували на лінію екстреної допомоги 112 для виклику поліції.

Поблизу стратегічно важливої американської бази протиракетної оборони Aegis Ashore у польському Редзіково 15 вересня було виявлено безпілотник. Проте замість нейтралізації чи збиття апарату черговий офіцер підрозділу охорони зателефонувала на екстренну службу 112 та повідомила про це поліцію. Про це стало відомо з розслідування польського видання Onet.

Отож, за даними польських журналістів, безпілотник порушив заборонену для польотів зону поблизу американської бази протиракетної оборони в Редзіково. Інцидент стався 15 вересня і тривав близько п’яти хвилин. За інформацією Onet, дрон перебував приблизно за 500 метрів від бази.

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Особливу увагу привернуло те, що одним із заходів реагування на невідомий безпілотник в небі став дзвінок чергової офіцерки на номер 112.

На дану ситуацію досить гостро відреагував депутат Сейму Славомир Ментцен. Він заявив, що для охорони бази створено спеціальний підрозділ чисельністю близько 800 військовослужбовців, і розкритикував ситуацію з викликом поліції.

"Над базою в Редзіково літав несанкціонований дрон. У нас там цілий батальйон охорони. 800 солдатів. Їхнє єдине завдання — охорона цієї бази. Коли влетів дрон, черговий офіцер зателефонував на 112. Ми утримуємо 800 солдатів, а вони телефонують у поліцію. Наша держава — це мем", — написав Ментцен.

Допис Славомира Ментцена в Х Фото: соцмережа Х

Пізніше політик уточнив, що дзвонила саме чергова офіцерка, а не офіцер-чоловік.

Допис Ментцена в X датований 21 вересня 2026 року.

Що заявило Міноборони Польщі

22 вересня Міністерство національної оборони Польщі окремо прокоментувало інцидент. У відомстві наголосили, що йдеться про цивільний безпілотник, який не становив загрози для об'єктів американської бази в Редзіково.

"Дрон не здійснював політ над базою, але його політ відбувався з порушенням зони, в якій діє заборона на польоти безпілотних літальних апаратів", — заявили в польському Міноборони.

У відомстві зазначили, що безпілотник протягом усього польоту перебував під спостереженням військових систем протиповітряної оборони. За даними MON, він не наближався до критично важливих об'єктів бази в Редзіково.

"Дрон було виявлено, також встановлено місце, з якого ним керував оператор. Відповідно до чинних у Збройних силах Польщі процедур про подію були поінформовані установи та служби, зокрема поліція", — повідомили у відомстві.

Таким чином, польське Міноборони підтвердило сам факт порушення забороненої для польотів дронів зони, але заперечило, що безпілотник перебував безпосередньо над територією бази або наближався до її критичної інфраструктури. Водночас у відомстві не розкрили, чи застосовувалися під час інциденту засоби нейтралізації безпілотника, пославшись на міркування безпеки.

Варто зазначити, що раніше, відповідаючи на запит Onet, у польському Міноборони повідомили, що розвідувальні системи виявили безпілотник приблизно за 500 метрів від бази, а його політ тривав близько п'яти хвилин. За даними відомства, військові встановили місце перебування оператора та передали інформацію відповідним службам, зокрема поліції.

А ось в новій заяві від 22 вересня MON описало безпілотник як цивільний і зазначило, що він перебував приблизно за 1 км від бази, не становив загрози для її об'єктів і весь час контролювався військовими системами протиповітряної оборони. Тобто цифри 500 метрів і 1 км походять із різних повідомлень польського оборонного відомства

Що відомо про базу в Редзіково

Американська база в Редзіково на півночі Польщі є частиною системи протиракетної оборони НАТО Aegis Ashore. Її офіційно відкрили в листопаді 2024 року. Це перший постійний об'єкт американських збройних сил такого типу на території Польщі.

База призначена для протиракетної оборони та є елементом американської системи, розгорнутої в Європі. Її об'єкти охороняють американські військовослужбовці, водночас основну відповідальність за фізичну безпеку бази взяла на себе польська сторона, яка створила для цього спеціальний підрозділ.

Нагадаємо, Польща будує 2,2-кілометровий тунель під Карпатами на глибині понад 100 метрів, який стане частиною швидкісної траси S19 поблизу українського кордону. Споруда матиме дві паралельні нитки з двома смугами руху та аварійними виходами, а її будівництво оцінюють у $142 млн.

Також ми повідомляли, що Польща планує обладнати понад 100 км кордону з Україною електронною системою захисту з моніторингом і датчиками руху. Нові засоби спостереження доповнять уже наявні фізичні загородження, а також будуть розширені системи безпеки на кордонах із Росією та Білоруссю.