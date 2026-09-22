Дрон приблизился на расстояние 500 м к базе США в Польше: реакция военных удивила

Вместо того чтобы применить средства ПВО или нейтрализовать дрон возле базы США в Редзикове, польские военные просто позвонили на линию экстренной помощи 112, чтобы вызвать полицию.

Вблизи стратегически важной американской базы противоракетной обороны Aegis Ashore в польском Редзикове 15 сентября был обнаружен беспилотник. Однако вместо того, чтобы нейтрализовать или сбить аппарат, дежурный офицер подразделения охраны позвонила в службу экстренной помощи 112 и сообщила об этом в полицию. Об этом стало известно из расследования польского издания Onet.

Итак, по данным польских журналистов, беспилотник нарушил запретную для полетов зону вблизи американской базы противоракетной обороны в Редзикове. Инцидент произошел 15 сентября и длился около пяти минут. По информации Onet, дрон находился примерно в 500 метрах от базы.

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Особое внимание привлекло то, что одной из мер реагирования на появление неизвестного беспилотника в небе стал звонок дежурной офицерши по номеру 112.

На эту ситуацию довольно резко отреагировал депутат Сейма Славомир Ментцен. Он заявил, что для охраны базы создано специальное подразделение численностью около 800 военнослужащих, и раскритиковал ситуацию с вызовом полиции.

"Над базой в Редзикове летал несанкционированный дрон. У нас там целый батальон охраны — 800 солдат. Их единственная задача — охрана этой базы. Когда появился дрон, дежурный офицер позвонил в 112. У нас в штате 800 солдат, а они звонят в полицию. Наше государство — это мем", — написал Ментцен.

Статья Славомира Ментцена в Х Фото: соцсеть Х

Позже политик уточнил, что звонила именно дежурная офицерша, а не офицер-мужчина.

Сообщение Ментцена в X датировано 21 сентября 2026 года.

Что заявило Министерство обороны Польши

22 сентября Министерство национальной обороны Польши отдельно прокомментировало этот инцидент. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о гражданском беспилотнике, который не представлял угрозы для объектов американской базы в Редзикове.

"Дрон не совершал полёт над базой, но его полёт проходил с нарушением зоны, в которой действует запрет на полёты беспилотных летательных аппаратов", — заявили в польском Минобороны.

В ведомстве отметили, что беспилотник на протяжении всего полёта находился под наблюдением военных систем противовоздушной обороны. По данным MON, он не приближался к критически важным объектам базы в Редзиково.

"Дрон был обнаружен, также установлено место, откуда им управлял оператор. В соответствии с действующими в Вооружённых силах Польши процедурами о происшествии были проинформированы соответствующие учреждения и службы, в частности полиция", — сообщили в ведомстве.

Таким образом, польское Минобороны подтвердило сам факт вторжения в зону, закрытую для полетов дронов, но опровергло, что беспилотник находился непосредственно над территорией базы или приближался к её критической инфраструктуре. В то же время в ведомстве не раскрыли, применялись ли во время инцидента средства нейтрализации беспилотника, сославшись на соображения безопасности.

Стоит отметить, что ранее, отвечая на запрос Onet, в польском Минобороны сообщили, что разведывательные системы обнаружили беспилотник примерно в 500 метрах от базы, а его полет длился около пяти минут. По данным ведомства, военные установили местонахождение оператора и передали информацию соответствующим службам, в частности полиции.

А вот в новом заявлении от 22 сентября Министерство обороны Польши охарактеризовало беспилотник как гражданский и отметило, что он находился примерно в 1 км от базы, не представлял угрозы для её объектов и всё время находился под контролем военных систем противовоздушной обороны. То есть цифры 500 метров и 1 км взяты из разных сообщений польского оборонного ведомства

Что известно о базе в Редзиково

Американская база в Редзикове на севере Польши является частью системы противоракетной обороны НАТО Aegis Ashore. Её официально открыли в ноябре 2024 года. Это первый постоянный объект американских вооружённых сил такого типа на территории Польши.

База предназначена для противоракетной обороны и является частью американской системы, развернутой в Европе. Её объекты охраняют американские военнослужащие, при этом основную ответственность за физическую безопасность базы взяла на себя польская сторона, создавшая для этого специальное подразделение.

Напомним, Польша строит 2,2-километровый туннель под Карпатами на глубине более 100 метров, который станет частью скоростной трассы S19 вблизи украинской границы. Сооружение будет иметь две параллельные нитки с двумя полосами движения и аварийными выходами, а его строительство оценивается в $142 млн.

Также мы сообщали, что Польша планирует оснастить более 100 км границы с Украиной электронной системой защиты с мониторингом и датчиками движения. Новые средства наблюдения дополнят уже имеющиеся физические заграждения, а также будут расширены системы безопасности на границах с Россией и Беларусью.