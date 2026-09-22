"Є запас": Сікорський розповів, як готується до війни Росії проти Польщі (відео)

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не приховує, що не виключає намірів Росії проявити агресію щодо його країни, і вже готується до цього.

За його словами, він ознайомлений із рекомендаціями щодо безпеки, про що політик розповів газеті Fakt.

"У мене вдома є запас рису, ручний насос і консерви з фруктів, вирощених у власному саду", — розповів Сікорський головному редактору видання Міхалу Водзинському.

Міністр наголосив: якщо держава каже громадянину: "Слухай, часи неспокійні, краще бути готовим", то до цього варто прислухатися й взяти цей заклик до відома.

Він також з’ясував, де знаходиться найближче до його дому укриття.

"Кожен також повинен вміти накладати пов’язку. Це стане в нагоді навіть у мирний час", — зазначив дипломат.

Сікорський зазначає, що Польща вже стикалася з кібератаками на лікарні, фінансову систему та державну інфраструктуру:

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"Останнім часом кількість атак, на жаль, зросла. Це один із елементів гібридної війни, яку веде ворожа держава, що перебуває в агонії".

У розмові з журналістом дипломат також розповів, що його син Тадеуш служить в армії США.

"Я дуже часто спілкуюся з сином. Він дійсно захищає Захід, і, сподіваюся, всі розуміють: якби до Польщі прибув чисельніший американський контингент, солдат, який володіє польською мовою, був би особливо цінним", — підсумував глава польської дипломатії.

Слова Сікорського про те, що Польща швидко переможе РФ, викликали велике обурення в Кремлі, де одразу ж пролунали погрози на адресу "недружньої країни".

У відповідь польський міністр заявив, що колишнім радянським, а нині російським "товаришам" слід врахувати реальне співвідношення сил і усвідомити, на який ризик вони йдуть, погрожуючи Польщі.