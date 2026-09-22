Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский не скрывает, что не исключает намерений России проявить агрессию по отношению к его к стране, и уже готовится к этому.

По его словам, он знаком с рекомендациями по безопасности, о чем политик рассказал газете Fakt.

"У меня дома есть запас риса, ручной насос и консервы из фруктов, выращенных в собственном саду", — рассказал Сикорский главному редактору издания Михалу Водзиньскому.

Министр подчеркнул: если государство говорит гражданину: "Слушай, времена неспокойные, лучше быть готовым", то к этому стоит прислушаться и принять этот призыв к сведению.

Он также выяснил, где находится ближайшее к его дому укрытие.

"Каждый также должен уметь накладывать повязку. Это пригодится даже в мирное время", — отметил дипломат.

Сикорский констатирует, что Польша уже сталкивалась с кибератаками на больницы, финансовую систему и государственную инфраструктуру:

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"В последнее время число атак, к сожалению, возросло. Это один из элементов гибридной войны, которую ведет враждебная держава, находящаяся в агонии".

В беседе с журналистом дипломат также рассказал, что его сын Тадеуш служит в армии США.

"Я очень часто общаюсь с сыном. Он действительно защищает Запад, и, надеюсь, все понимают: если бы в Польшу прибыл более многочисленный американский контингент, солдат, владеющий польским языком, был бы особенно ценен", — заключил глава польской дипломатии.

Слова Сикорского о том, что Польша быстро победит РФ, вызвали крайнее возмущение в Кремле, где сразу же разразились угрозами в адрес "недружественной страны".

В ответ польский министр заявил, что бывшим советским, а ныне российским "товарищам" следует учесть реальное соотношение сил и осознать, на какой риск они идут, угрожая Польше.