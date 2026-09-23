На кордоні з Польщею з'явилися військові: пункти пропуску в режимі "підвищеної готовності"

Шість пунктів пропуску на польсько-українському кордоні перевели в режим підвищеної готовності з залученням військовослужбовців польської армії. Відповідні заходи впровадили для посилення безпеки та оптимізації дій у разі виникнення загрози після нещодавніх інцидентів із російськими дронами поблизу кордону.

Про це під час спільної пресконференції в пункті пропуску "Дорогуськ" повідомили очільник МВС та адміністрації Польщі Марцін Кєрвінський і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Укрінформ. За словами Кєрвінського, підготовка військових і перехід у стан готовності зайняли менше ніж 24 години, а армійські пости розгорнули за чіткими рекомендаціями Прикордонної служби.

Новий режим безпеки охоплює пункти пропуску "Дорогуськ", "Зосин", "Будомєж", "Корчова", "Медика" та "Кросценко" в Люблінському та Підкарпатському воєводствах.

На території цих об'єктів запровадили процедури, що контролюють одночасну кількість людей і транспорту для забезпечення оперативної евакуації у разі небезпеки. Також там визначили конкретні місця для укриття, а додаткові захисні споруди облаштують у надзвичайному порядку. Урядове рішення дворічної давнини про віднесення прикордонних пунктів до об'єктів критичної інфраструктури додатково розширює можливості служб для реагування на будь-які загрози.

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Польські посадовці наголосили, що прикордонники та армія працюють у тісній координації. Попри потенційні загрози, район кордону "залишається повністю контрольованим і безпечним" для логістики й транспорту.

Нагадаємо, через масовану атаку Росії по Україні Польща підняла в повітря військову авіацію та привела в готовність системи ППО. Аеропорти Любліна й Жешува призупинили приймання та відправлення пасажирських рейсів.

Кріи того, у Польщі на 100-метровій глибині під Карпатами зводять 2-кілометровий тунель за 142 мільйони доларів для розбудови траси S19.