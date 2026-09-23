На границе с Польшей появились военные: пункты пропуска в режиме "повышенной готовности"

Шесть пунктов пропуска на польско-украинской границе переведены в режим повышенной готовности с привлечением военнослужащих польской армии. Соответствующие меры были приняты для усиления безопасности и оптимизации действий в случае возникновения угрозы после недавних инцидентов с российскими дронами вблизи границы.

Об этом в ходе совместной пресс-конференции в пункте пропуска "Дорогуск" сообщили глава МВД и администрации Польши Марцин Кервинский и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает "Укринформ". По словам Кервинского, подготовка военных и переход в состояние готовности заняли менее 24 часов, а армейские посты были развернуты в соответствии с четкими рекомендациями Пограничной службы.

Новый режим безопасности распространяется на пункты пропуска "Дорогуск", "Зосин", "Будомеж", "Корчова", "Медика" и "Крощенко" в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

На территории этих объектов введены процедуры, регулирующие одновременное нахождение людей и транспорта, для обеспечения оперативной эвакуации в случае опасности. Также там определены конкретные места для укрытия, а дополнительные защитные сооружения будут обустроены в экстренном порядке. Принятое два года назад правительственное решение об отнесении пограничных пунктов к объектам критической инфраструктуры дополнительно расширяет возможности служб по реагированию на любые угрозы.

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Польские чиновники подчеркнули, что пограничники и армия действуют в тесном взаимодействии. Несмотря на потенциальные угрозы, приграничный район "остается полностью контролируемым и безопасным" для логистики и транспорта.

Напомним, в связи с массированной атакой России на Украину Польша подняла в воздух военную авиацию и привела в боевую готовность системы ПВО. Аэропорты Люблина и Жешува приостановили прием и отправку пассажирских рейсов.

Кроме того, в Польше на глубине 100 метров под Карпатами ведется строительство 2-километрового туннеля стоимостью 142 миллиона долларов для расширения трассы S19.