Панда-дипломатія: Сі Цзіньпін пообіцяв США дуже оригінальний подарунок (відео)

23 вересня китайський лідер Сі Цзіньпін прибув до США з державним візитом. На авіабазі Ендрюс голову КНР особисто зустрів президент США Дональд Трамп.

24 вересня Цзіньпін прибув до Білого дому на зустріч, яка прохоодить в урочистій атмосфері, повідомляє Financial Times.

Тем, що планують обговорити глави держав, чимало: від штучного інтелекту та політики щодо Тайваню до продовження перемир’я у торговельній війні між США та Китаєм.

Привітавши свого китайського колегу, Трамп розпочав свій виступ, наголосивши на "справді великій дружбі" між лідерами, а також на "спільних інтересах" їхніх країн.

У свою чергу Сі наголосив на наявності "особистого взаєморозуміння" з президентом США та додав, що лідерам обох країн "слід шукати точки дотику".

"Наша конкуренція має бути здоровою. Це не має бути боротьба, в якій один перемагає, а інший програє", — сказав лідер КНР.

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Політик заявив, що США та Китай мають "мирно співіснувати":

"Китай і США… виграють від співпраці та програють у разі конфронтації. Нам не слід уникати розмов про конкуренцію, однак вона має бути здоровою й залишатися в розумних межах. Це має бути змагання, в якому сторони прагнуть наздогнати одна одну, а не боротьба, де одна неодмінно перемагає, а інша програє".

Наприкінці своєї промови Сі Цзіньпін вдався до "панда-дипломатії" та пообіцяв, що вже за кілька днів Китай передасть США — до зоопарку Атланти — двох великих панд на знак дружби між країнами. Це самець Пін Пін і самка на ім’я Фу Шуан. Обидві тварини народилися в Ченду.

Фото: Xinhua

Фото: Xinhua

Що таке "панда-дипломатія"?

"Панда-дипломатія" — дипломатичний інструмент, який Китай почав використовувати ще з середини минулого століття.

Цю тварину, яка є національним символом Піднебесної, дарували іншим країнам на знак добрих намірів та розвитку відносин. Спочатку бамбукового ведмедя відправляли до соціалістичних держав-партнерів, але потім Пекін вирішив, що таким чином можна налагоджувати відносини й із Заходом.

16 квітня 1972 року до Національного зоопарку у Вашингтоні привезли пару бамбукових ведмедиків. Дівчинку звали Лін-Лін, а хлопчика — Сін-Сін.

Втім, уже в 80-х роках у КНР зрозуміли, що панд можна не тільки символічно передавати, а й заробляти на них гроші, тому почали здавати їх в оренду на 10 років (вартість оренди — до $1 млн на рік), після чого тварини повертаються додому.

З початком укладення комерційних договорів "панда-дипломатія" дещо втратила свою силу, але іноді Китай продовжує застосовувати й цей інструмент.

Кілька років тому між США та КНР розгорівся скандал, коли Китай вирішив повернути додому двох панд — самку Я Я та самця Ле Ле, яких було відправлено до Штатів ще у 2003 році як "послів дружби". Тварини утримувалися в парку Мемфіса.

У грудні 2022 року Пекін заявив про свій намір забрати Я Я та Ле Ле додому після закінчення 20-річного договору оренди тварин. Але в лютому 2023 року старший Ле Ле (йому було 25 років) помер від серцевої хвороби, а Я Я виглядала дуже виснаженою та худою.

Це викликало дискусію в китайському суспільстві щодо того, що до бамбукових ведмедів у зоопарку Мемфіса ставилися погано. Олії у вогонь додала міжнародна організація із захисту тварин In Defense of Animals, яка написала, що велика панда в США загинула "через зневагу та неналежний догляд". Активісти наголосили, що мати Ле Ле — панда Сіньсін — померла у віці 38 років.

Сам зоопарк у Мемфісі заперечував усі звинувачення у жорстокому та недбалому поводженні з Я Я.

Того ж року Пекін оголосив, що припиняє практику лізингу бамбукових ведмедів, але вже 15 жовтня 2024 року трирічні панди Бао Лі та Цін Бао прибули до столиці США Вашингтона, де мають прожити десять років.

Нагадаємо, чому наймиліші ведмеді у світі опинилися на межі вимирання.

Також повідомлялося, що Китай забирає у Японії панд, які там жили 53 роки.