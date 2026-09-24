Панда-дипломатия: Си Цзиньпин пообещал США очень оригинальный подарок (видео)

Китайский лидер Си Цзиньпин 23 сентября прибыл в США с государственным визитом. На авиабазе Эндрюс председателя КНР лично встретил президент США Дональд Трамп.

24 сентября Цзиньпин прибыл в Белый дом на встречу, проходящую в торжественной обстановке, сообщает Financial Times.

Тем, которые планируют обсудить главы государств, немало: от искусственного интеллекта и политики в отношении Тайваня до продления перемирия в торговой войне между США и Китаем.

Поприветствовав своего китайского коллегу, Трамп начал свое выступление, отметив "поистине великую дружбу" между лидерами, а также "общие интересы" их стран.

Си же подчеркнул наличие "личного взаимопонимания" с президентом США и добавил, что лидерам двух стран "следует искать точки соприкосновения".

"Наша конкуренция должна быть здоровой. Это не должна быть борьба, в которой один побеждает, а другой проигрывает", — сказал лидер КНР.

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Политик заявил, что США и Китай должны "мирно сосуществовать":

"Китай и США… выигрывают от сотрудничества и проигрывают в случае конфронтации. Нам не следует избегать разговоров о конкуренции, однако она должна быть здоровой и оставаться в разумных пределах. Это должно быть соревнование, в котором стороны стремятся догнать друг друга, а не борьба, где один непременно побеждает, а другой проигрывает".

Под конец своей речи Си Цзиньпин прибегнул к панда-дипломатии и пообещал, что уже через несколько дней Китай передаст США — в зоопарк Атланты — двух больших панд в знак дружбы между странами. Это самец Пин Пин и самка по имени Фу Шуан. Оба животных родились в Чэнду.

Фото: Xinhua

Фото: Xinhua

Что такое панда-дипломатия?

Панда-дипломатия – дипломатический инструмент, который Китай начал использовать еще с середины прошлого века.

Животное, являющееся национальным символом Поднебесной, дарили другим странам в знак благих намерений и развития отношений. Сначала бамбукового медведя отправляли в социалистические государства-партнеры, но потом Пекин решил, что таким образом можно налаживать отношения и с Западом.

16 апреля 1972 года в Национальный зоопарк в Вашингтоне привезли пару бамбуковых мишек. Девочку звали Лин-Лин, а мальчика — Син-Син.

Впрочем, уже в 80-х в КНР поняли, что панд можно не только символически передавать, но и зарабатывать на них деньги, поэтому начали отдавать их в аренду на 10 лет (стоимость аренды — до $1 млн в год), после чего животные возвращаются домой.

С началом коммерческих договоров панда-дипломатия немного утратила свою силу, но иногда Китай продолжает применять и этот инструмент.

Несколько лет назад между США и КНР разгорелся скандал, когда Китай решил вернуть домой двух панд, самку Я Я и самца Лэ Лэ, отправленных в Щтаты еще в 2003 в качестве "послов дружбы". Животные содержались в парке Мэмфиса.

В декабре 2022 года Пекин заявил о своем намерении забрать Я Я и Лэ Лэ домой после окончания 20-летнего договора аренды животных. Но в феврале 2023-го более старший Лэ Лэ (ему было 25 лет) умер от болезни сердца, а Я Я выглядела очень изможденной и худой.

Это спровоцировало дискуссию в китайском обществе о том, что к бамбуковым медведям в зоопарке Мемфиса плохо относились. Масла в огонь подлила международная зоозащитная организация In Defense of Animals, написавшая, что большая панда в США погибла "из-за пренебрежения и ненадлежащего ухода". Активисты подчеркнули, что мать Лэ Лэ — панда Синьсин — умерла в возрасте 38 лет.

Сам зоопарк в Мемфисе отрицал все обвинения в жестоком и небрежном обращении с Я Я.

В том же году Пекин объявил, что прекращает практику лизинга бамбуковых медведей, но уже 15 октября 2024 года трехлетние панды Бао Ли и Цин Бао прибыли в столицу США Вашингтон, где должны прожить десять лет.

Напомним, почему самые милые медведи в мире оказались на грани вымирания.

Также сообщалось, что Китай отбирает у Японии панд, которые там жили 53 года.