Трамп лично встретил у трапа: СМИ сравнили визит Си Цзиньпина в США с приемом Путина

Президент США Дональд Трамп лично встретил лидера Китая Си Цзиньпина у трапа самолета на военной базе Joint Base Andrews недалеко от Вашингтона. Церемония стала необычной для приема иностранного лидера в США.

Об этом сообщили издания Axios и Associated Press.

Трамп встретил Си после прилета его самолета, а у трапа развернули 30-метровую красную дорожку и выставили почетный караул из 21 военнослужащего.

Церемония также включала пролет двух бомбардировщиков B-1, участие военнослужащих всех видов вооружённых сил США, а также представление флагов и исполнение гимнов двух стран. Трамп и первая леди Мелания Трамп поприветствовали Си и его супругу Пэн Лиюань рукопожатием.

Axios отметил, что президенты США обычно принимают иностранных лидеров в Белом доме. Прием у самолета — редкая практика, которая в последние десятилетия в основном применялась во время визитов пап.

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В то же время агентство Associated Press сравнило эту церемонию со встречей российского президента Владимира Путина на американской военной базе на Аляске прошлым летом. Тогда для него также развернули длинную красную дорожку.

Накануне визита Мелания Трамп объяснила решение своего мужа лично встретиться с Си.

"Он прибывает на нашу землю, и мы должны встретить его с величайшим уважением", — сказала она.

Визит Си в США проходит на фоне продления торгового перемирия между Вашингтоном и Пекином до 10 января. Ожидается, что содержательные переговоры лидеров состоятся после церемонии встречи в Белом доме.

Напомним, 1 сентября председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов усилить взаимодействие и координацию с другими странами по вопросам Украины, Ближнего Востока и Афганистана. По его словам, это должно способствовать политическому урегулированию кризисов.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал, что просил Дональда Трампа обратиться к лидеру Китая Си Цзиньпину и призвать его оказать влияние на Владимира Путина с целью прекращения войны. В частности, речь шла о возможных шагах по деэскалации в вопросах энергетики и экспорта зерна.

В то же время Владимир Зеленский в эфире японского телеканала NHK заявил, что Китай обладает достаточным влиянием и возможностями, чтобы самостоятельно остановить войну России против Украины.