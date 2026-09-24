Трамп особисто зустрів біля трапа: ЗМІ порівняли візит Сі Цзіньпіна до США з прийомом Путіна

Президент США Дональд Трамп особисто зустрів лідера Китаю Сі Цзіньпіна біля трапа літака на військовій базі Joint Base Andrews поблизу Вашингтона. Церемонія стала незвичною для прийому іноземного лідера в США.

Про це повідомили видання Axios та Associated Press.

Трамп зустрів Сі після прибуття його літака, а біля трапа розгорнули 30-метрову червону доріжку та виставили почесну варту з 21 військового.

Церемонія також включала проліт двох бомбардувальників B-1, участь військовослужбовців усіх видів збройних сил США, а також представлення прапорів і виконання гімнів двох країн. Трамп і перша леді Меланія Трамп привітали Сі та його дружину Пен Ліюань рукостисканням.

Axios зазначив, що президенти США зазвичай зустрічають іноземних лідерів у Білому домі. Прийом біля літака є рідкісною практикою, яка останніми десятиліттями здебільшого використовувалася під час візитів пап.

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Водночас Associated Press порівняло церемонію із зустріччю російського президента Володимира Путіна на американській військовій базі на Алясці минулого літа. Тоді для нього також розгорнули довгу червону доріжку.

Напередодні візиту Меланія Трамп пояснила рішення чоловіка особисто зустріти Сі.

"Він прибуває на нашу землю, і ми повинні зустріти їх із найбільшою повагою", — сказала вона.

Візит Сі до США відбувається на тлі продовження торговельного перемир’я між Вашингтоном і Пекіном до 10 січня. Очікується, що змістовні переговори лідерів відбудуться після церемонії зустрічі в Білому домі.

Нагадаємо, 1 вересня голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий посилити комунікацію та координацію з іншими країнами щодо України, Близького Сходу та Афганістану. За його словами, це має сприяти політичному врегулюванню криз.

Також Володимир Зеленський розповідав, що просив Дональда Трампа звернутися до лідера Китаю Сі Цзіньпіна та закликати його вплинути на Володимира Путіна задля завершення війни. Зокрема, йшлося про можливі кроки для деескалації у питаннях енергетики та експорту зерна.

Водночас Володимир Зеленський в ефірі японського телеканалу NHK заявив, що Китай має достатньо впливу та можливостей, щоб самостійно зупинити війну Росії проти України.