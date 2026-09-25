Служив у ЗСУ, воював: що відомо про українця, якого підозрюють у різанині в польському монастирі

Українець, якого підозрюють у нападі з ножем на людей у монастирі в польському місті Ярославі (Підкарпатське воєводство) вранці 24 вересня, — нібито ветеран українсько-російської війни.

Раніше 31-річний чоловік служив в українській армії та брав участь у бойових діях на фронті в Україні, повідомляє польська радіостанція ESKA.

У нього були паспорти України та Німеччини, а також польський ідентифікаційний номер PESEL. Журналісти зазначають, що ці дані поки що не отримали офіційного підтвердження з боку прокуратури.

Ігор М. приїхав до країни з Німеччини в ніч перед нападом і наступного ранку прямував у бік України до прикордонного переходу в Корчовій, однак кордон не перетнув.

Підозрюваний у нападі заарештований Фото: ESKA

Як припускають, причиною цього стали проблеми зі страховкою на автомобіль, через що йому відмовили у перетині кордону, і він опинився в Ярославі.

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Наразі правоохоронці з’ясовують, чому після невдалої спроби перетнути кордон цей чоловік попрямував до абатства та що він робив протягом наступних кількох годин.

Нагадаємо, трагедія сталася вранці 24 вересня на території абатства сестер-бенедиктинок у Ярославі. Згідно з попередніми даними, чоловік зайшов до кухні, де взяв ніж, після чого поранив п’ятьох осіб, з яких троє були священнослужителями.

Один зі священиків, Станіслав Збойнович, помер від ножового поранення в груди. Стан ще двох служителів монастиря лікарі оцінювали як критичний. Поранені госпіталізовані до лікарень у Пшеворську та Пшемислі.

Прокуратура з’ясовує мотиви злочину. Українця заарештовано, і він дає свідчення.

Зайшов на кухню й попросив води: що розповідають про трагедію очевидці

За словами 40-річної українки Катерини, яка мешкає в Ярославі вже чотири роки, працює в місцевому монастирі та стала свідком трагедії, чоловік зайшов на кухню й попросив води. Однак один із священнослужителів заявив, що тут можуть перебувати лише співробітники та служителі монастиря, що розлютило підозрюваного. Він одразу ж нібито схопив ніж і вдарив ним священика.

Очевидці одразу кинулися на допомогу пораненому, однак це не зупинило нападника: він почав наносити удари ножем і тим, хто намагався його знешкодити. Катерина уточнила, що напад стався у підсобних приміщеннях монастиря, у самій церкві ніхто не постраждав.

Тепер Катерина побоюється, що ця трагедія може налаштувати мешканців міста проти українців, і її 11-річний син поки що не ходить до школи.

У свою чергу примас Польщі архієпископ Войцех Поляк, який виступив після нападу в монастирі, закликав молитися за постраждалих та їхні родини, а також не допускати, щоб ці трагічні події, що призвели до загибелі священика, стали приводом для ворожої позиції щодо громадян України.

Польська прокуратура висунула українцю звинувачення одразу за трьома статтями: вбивство, замах на вбивство та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Малгожата Тацюх-Курасевич, прес-секретар Окружної прокуратури у Пшемислі, розповіла про розслідування

Реакція української сторони

На трагедію в Польщі відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що шокований таким злом.

"Винуватець цього злочину має понести повну відповідальність згідно із законом. Розраховуємо на якнайшвидше та ретельне розслідування всіх обставин. Боляче, що люди здатні на такі жахливі злочини. Правосуддя має взяти гору", — написав він, висловивши співчуття рідним і близьким постраждалих.

У посольстві України в Польщі засудили те, що сталося.

"Ми рішуче засуджуємо жорстокий напад, що стався 24 вересня на території монастиря сестер-бенедиктинок у Ярославі. Вважаємо будь-які прояви насильства неприпустимими", — йдеться у заяві відомства в соціальній мережі X.

Нагадаємо, що у Вроцлаві 18-річний українець напав на жінку. Він поранив її ножем.

Також повідомлялося, що в Польщі депутатка обругала таксиста з України.