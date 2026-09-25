Служил в ВСУ, воевал: что известно об украинце, подозреваемом в резне в польском монастыре

Украинец, подозреваемый в нападении с ножом на людей в монастыре в польском городе Ярославе (Подкарпатское воеводство) утром 24 сентября, — якобы ветеран украинско-российской войны.

Ранее 31-летний мужчина служил в украинской армии и участвовал в боевых действиях на фронте в Украине, сообщает польская радиостанция ESKA.

У него были паспорта Украины и Германии, а также польский идентификационный номер PESEL. Журналисты уточняют, что эти данные пока не получили официального подтверждения со стороны прокуратуры.

Игорь М. приехал в страну из Германии в ночь перед нападением и на следующее утро направлялся в сторону Украины к пограничному переходу в Корчовой, однако границу не пересек.

Подозреваемый в нападении арестован Фото: ESKA

Предварительно, причиной этого стали проблемы со страховкой на автомобиль, из-за чего ему отказали в пересечении границы, и он оказался в Ярославе.

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Сейчас правоохранители выясняют, почему после неудачной попытки пересечь границу этот человек направился в аббатство и что делал следующие несколько часов.

Напомним, трагедия произошла утром 24 сентября, на территории аббатства сестер-бенедиктинок в Ярославе. Согласно предварительным данным, мужчина зашел в кухонное помещение, где взял нож, после чего ранил пятерых человек, из которых трое были священнослужителями.

Один из священников, Станислав Збойнович, умер после ножевого ранения в грудь. Состояние еще двух служителей монастыря врачи оценивали как критическое. Раненые были госпитализированы в больницы Пшеворска и Пшемысля.

Прокуратура устанавливает мотивы преступления. Украинец арестован и дает показания.

Зашел на кухню и попросил воды: что говорят о трагедии очевидцы

По словам 40-летней украинки Катерины, которая живет в Ярославе уже четыре года и работает в местном монастыре и стала свидетелем трагедии, мужчина зашел на кухню и попросил воды. Однако один из священнослужителей заявил, что здесь могут находиться только сотрудники и служители монастыря, что разозлило подозреваемого. Он тут же якобы схватил нож и ударил им священника.

Очевидцы тут же бросились на помощь раненому, однако это не остановило нападавшего: он начал наносить удары ножом и тем, кто пытался его обезвредить. Катерина уточнила, что нападение произошло в подсобных помещениях монастыря, в самой церкви никто не пострадал.

Теперь Катерина опасается, что трагедия может настроить жителей города против украинцев, и ее 11-летний сын пока не ходит в школу.

В свою очередь примас Польши архиепископ Войцех Поляк, который выступил после нападения в монастыре, призвал молиться за пострадавших и их семьи, а также не допускать, чтобы эти трагические события, приведшие к гибели священника, стали поводом для враждебного отношения к гражданам Украины.

Польская прокуратура предъявила украинцу обвинения сразу по трем статьям: убийство, покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Малгожата Тацюх-Курасевич, пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Пшемысле, рассказала о расследовании

Реакция украинской стороны

На трагедию в Польше отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что шокирован таким злом.

"Виновный в этом зле должен понести полную ответственность по закону. Рассчитываем на скорейшее и тщательное расследование всех обстоятельств. Больно, что люди способны на столь ужасные преступления. Правосудие должно одержать верх", — написал он, выразив соболезнования родным и близким пострадавших.

В посольстве Украины в Польше осудили случившееся.

"Мы решительно осуждаем жестокое нападение, произошедшее 24 сентября на территории монастыря сестер-бенедиктинок в Ярославе. Считаем любые проявления насилия недопустимыми", — говорится в заявлении ведомства в соцсети X.

Напомним, во Вроцлаве 18-летний украинец напал на женщину. Он ранил ее ножом.

Также сообщалось, что в Польше депутат обругала таксиста из Украины.