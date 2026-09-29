Сімейна драма: у США застрелили співробітника The New York Times (фото)

У Дубліні (Каліфорнія, США) на автостоянці було виявлено тіло чоловіка. Згодом з’ясувалося, що загиблий був співробітником найбільшої американської щоденної газети The New York Times.

Труп виявили поблизу спортивного комплексу Dublin Sports Grounds, повідомила міська поліція. Приблизно в цей же час до служби 911 надійшло чимало дзвінків із повідомленнями про інцидент. На місце події прибули додаткові поліцейські наряди та бригада швидкої медичної допомоги.

Тіло чоловіка знайшли на парковці Фото: Соцмережi

Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець Джонатан Маккінсі. На його тілі виявили численні вогнепальні поранення, від яких він помер на місці.

За даними Associated Press, Маккінсі обіймав посаду керівника інженерного напрямку у підрозділі New York Times Games. Він почав працювати в компанії у січні 2023 року. Згідно з інформацією в його профілі на LinkedIn, він викладав інформатику за сумісництвом у Технологічному інституті Джорджії та Каліфорнійському університеті в Берклі.

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У виданні підтвердили його смерть, але не стали давати коментарів.

Завдяки допомозі очевидців співробітники поліції протягом кількох хвилин виявили та затримали двох підозрюваних.

Виявилося, що до смерті чоловіка можуть бути причетні його 77-річні тесть і теща — Шоуюн Чжан та Шилі Чень. Батьки дружини покійного заарештовані за підозрою у скоєнні злочину та відправлені до окружної в'язниці Санта-Ріта.

Мати та батько дружини вбитого затримані

Що стало мотивом злочину, з’ясовують детективи. Судові документи, вивчені виданням PEOPLE, свідчать про те, що Маккінсі раніше були висунуті звинувачення у жорстокому поводженні з дитиною (створенні загрози здоров’ю) та заподіянні дитині тілесних ушкоджень. У жовтні минулого року він не визнав себе винним за цими пунктами.

Згідно з матеріалами суду, отриманими порталом SFGate, Маккінсі вів низку судових спорів зі своєю дружиною Кендіс Джанг, з якою виховував трьох дітей, і в грудні подав заяву на розлучення.

Як зазначається в публікаціях із посиланням на судові документи, ще в жовтні минулого року Джанг домагалася отримання судової заборони, що обмежувала б контакти Маккінсі з нею, а в грудні аналогічну заборону щодо Джанг намагався отримати сам Маккінсі.

Його вбили приблизно за тиждень до запланованого судового засідання у цій справі.

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