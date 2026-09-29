Семейная драма: в США застрелили сотрудника The New York Times (фото)

В Дублине (Калифорния, США) на парковке авто обнаружили тело мужчины. Позже выяснилось, что погибший был сотрудником крупнейшего американского ежедневника The New York Times.

Труп обнаружили возле спортивного комплекса Dublin Sports Grounds, сообщила полиция города. Примерно в это же время в службу 911 поступило множество звонков с сообщениями об инциденте. На место происшествия прибыли дополнительные наряды полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Тело мужчины нашли на парковке Фото: Соцсети

Правоохранители выяснили личность погибшего. Им оказался 40-летний местный житель Джонатан Маккинси. У него на теле нашли многочисленные огнестрельные ранения, от которых он скончался на месте.

По данным Associated Press, Маккинси работал руководителя инженерного направления в подразделении New York Times Games. Он начал работать в компании в январе 2023 года. Согласно информации в его профиле в LinkedIn, он преподавал информатику по совместительству в Технологическом институте Джорджии и Калифорнийском университете в Беркли.

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В издании подтвердили его смерть, но не стали давать комментарии.

Благодаря помощи очевидцев сотрудники полиции в течение нескольких минут обнаружили и задержали двух подозреваемых.

Оказалось, что к смерти мужчины могут быть причастны его 77-летние тесть и теща Шоуюн Чжан и Шили Чэнь. Родители жены покойного арестованы по подозрению в совершении преступления и отправлены в окружную тюрьму Санта-Рита.

Мать и отец жены убитого задержаны

Что стало мотивом преступления, выясняют детективы. Изученные изданием PEOPLE судебные документы свидетельствуют о том, что Маккинси ранее были предъявлены обвинения в жестоком обращении с ребенком (создании угрозы здоровью) и причинении ребенку телесных повреждений. В октябре прошлого года он не признал себя виновным по этим пунктам.

Согласно материалам суда, полученным порталом SFGate, Маккинси вел ряд судебных споров со своей супругой Кэндис Джанг, с которой воспитывал троих детей, и в декабре подал заявление на развод.

Как отмечается в публикациях со ссылкой на судебные записи, еще в октябре прошлого года Джанг добивалась получения судебного запрета, ограничивающего контакты Маккинси с ней, а в декабре аналогичный запрет в отношении Джанг попытался получить сам Маккинси.

Его убили примерно за неделю до запланированного судебного заседания по делу.

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