Харчовий комбінат "Кремлівський" відмовився від брендування котлет із цільної курячої грудки з вершковим маслом всередині.

У їдальні Держдуми РФ до початку осінньої сесії зникла "котлета по-київськи", на що звернув увагу кореспондент кремлівського пулу Олександр Юнашев. Тепер страва називається "котлета з вершковим маслом".

"Починається новий сезон роботи в Держдумі, а отже, повертається ваша улюблена рубрика "Вісник думської їдальні". Серед новинок осені — котлета з вершковим маслом. Яка раніше була просто "котлетою по-київськи", — написав Юнашев у своєму Telegram-каналі.

"Котлета в Думі" змінила назву Фото: Соцмережi

На опублікованій ним фотографії у вітрині їдальні лежать котлети, а на ціннику вказано нову назву — "Котлета з вершковим маслом", ціна — 270 рублів, що досить недорого за московськими цінами (близько 143 гривень за актуальним курсом). Наприклад, у ресторані "Доктор Живаго" горезвісна котлета, яка ще не змінила назву, з картопляним пюре як гарніром, коштує 1420 рублів: 754 гривні.

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У меню їдальні Держдуми була не тільки "котлета по-київськи", а й сирники по-київськи за 120 рублів. Невідомо, чи змінили їм назву.

Це не вперше, коли в Росії перейменовують страви та заклади з політичних міркувань. Ще у 2017 році журналіст The New York Times Іван Нечепуренко виявив у їдальні російського МЗС "котлету по-кримськи", яка, за його словами, була схожа на "котлету по-київськи". У тому ж ресторані "Доктор Живаго" у меню є "борщ по-московськи".

Після початку повномасштабної війни "котлети по-київськи" перейменували й у закладах, розрахованих на пересічних громадян. Наприклад, у березні 2022 року в Кірові мережа "Селі-Поелі" назвала її "котлетою по-кіровськи", а "Велика їдальня" — "котлетою по-вятськи".

З російських закладів після початку війни зникали й інші згадки про Україну. Наприклад, в Омську з вивіски ресторану "Шинок" прибрали слово "Український".

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, як відбулися вибори до Державної Думи РФ.

Путін теж голосував, але зробив це, не виходячи на вулицю. Він голосував у кабінеті, за комп’ютером із неактивованою Windows.