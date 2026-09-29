Комбинат питания "Кремлевский" отказался от брендирования котлеты из цельной куриной грудки со сливочным маслом внутри.

В столовой Госдумы РФ к началу осенней сессии исчезла "котлета по-киевски", обратил внимание корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев. Теперь блюдо называется "котлета со сливочным маслом".

"Начинается новый сезон работы в Госдуме, а значит, возвращается ваша любимая рубрика "Вестник думской столовой". Из новинок осени — котлета со сливочным маслом. Которая ранее была просто "котлетой по-киевски", — написал Юнашев в своем телеграм-канале.

Котлета в Думе сменила название Фото: Соцсети

На опубликованной им фотографии на витрине столовой лежат котлеты, а на ценнике указано новое название — "Котлета со сливочным маслом", цена — 270 рублей, что довольно недорого по московским ценам (около 143 гривен по актуальному курсу). Например в ресторане "Доктор Живаго" пресловутая котлета, еще не сменившая название, с картофельным пюре в качестве гарнира, стоит 1420 рублей: 754 гривны.

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В меню столовой Госдумы была не только "котлета по-киевски", но и сырники по-киевски за 120 рублей. Неизвестно, сменили ли им название.

Это не первый раз, когда в России переименовывают еду и заведения по политическим соображениям. Еще в 2017 году журналист The New York Times Иван Нечепуренко обнаружил в столовой российского МИД "котлету по-крымски", которая, по его словам, была похожа на "котлету по-киевски". В том же ресторане "Доктор Живаго" в меню есть "борщ по-московски".

После начала полномасштабной войны "котлеты по-киевски" переименовывали и в заведениях, рассчитанных на обычных граждан. Например, в марте 2022 года в Кирове сеть "Сели-Поели" назвала ее "котлетой по-кировски", а "Большая столовая" — "котлетой по-вятски".

Из российских заведений после начала войны исчезали и другие упоминания Украины. Например, в Омске с вывески ресторана "Шинок" убрали слово "Український".

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как прошли выборы в Госдуму РФ.

Путин тоже голосовал, но сделал это не выходя на улицу. Он голосовал в кабинете, за компьютером с неактивированной Windows.