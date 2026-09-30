Бійка в літаку Flydubai: ЗМІ уточнили громадянство пілотів

Інформація про те, що пілоти, які вступили в бійку на борту рейсу Flydubai FZ1073 з Дубая до Тель-Авіва, були родом з Росії та України, не підтвердилася.

Пілот, якого підозрюють у спробі розбити літак разом із понад 170 пасажирами, є уродженцем Оману. Його вже затримали. Другий пілот — родом із Об’єднаних Арабських Еміратів, повідомляє Ynet.

Літак близько 10-ї години ранку здійснив екстрену посадку в саудівському Табуку після передачі аварійних кодів 7700 і 7500. Усі пасажири в безпеці.

За непідтвердженими даними, ситуацію врятувало те, що на борту перебувала ще одна група пілотів у цивільному одязі. Як повідомляє "12-й канал", саме вони — будучи пасажирами — завадили одному з пілотів взяти керування літаком на себе. Групі вдалося витіснити нападника з кабіни та впустити туди двох інших пілотів. Один із них взяв управління літаком на себе, а другому знадобилося більше часу, щоб оговтатися від шоку.

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Один із пасажирів зазначив, що поранений пілот перебував у критичному стані, і додав, що ізраїльський стоматолог, який летів цим самим рейсом, надав йому допомогу та врятував життя.

Пасажири рейсу аплодують пілотам, які посадили літак

Як пише The Times of Israel, високопоставлений ізраїльський чиновник заявив телеканалу, що якби цих пілотів не було на борту, інцидент міг би обернутися трагедією, подібною до терактів 11 вересня 2001 року або захоплення заручників в Ентеббе в 1976 році.

Наразі Flydubai співпрацює з владою у розслідуванні інциденту. До нього долучилися спецслужби Ізраїлю.

У Тель-Авіві дедалі більше зміцнюється впевненість у тому, що надзвичайна ситуація на борту літака була спробою теракту.

В ізраїльських ЗМІ з’явилися непідтверджені повідомлення про те, що саудівська влада проводить розслідування щодо другого пілота — громадянина Оману. За інформацією журналістів, він завдав ножового поранення командиру екіпажу (громадянину ОАЕ) і спробував спровокувати катастрофу літака.

Водночас розглядаються й інші версії, зокрема психічний розлад, не пов’язаний із мотивами, що випливають із національної чи політичної ненависті. Спочатку надходила інформація, що він намагався вчинити самогубство.

Офіційних заяв щодо мотивів та причин конфлікту поки що немає.

На фотографіях літака, зроблених після приземлення, видно, що руль керування в хвостовій частині пошкоджений. Це могло статися внаслідок впливу значних аеродинамічних навантажень, спричинених різкими рухами.

Фото: Соцмережi

Що стосується пасажирів, то хоча Flydubai й заявила про готовність направити інший літак до аеропорту Табук, Ізраїль, за повідомленнями місцевих ЗМІ, розглядає можливість відправлення власного цивільного або військового літака для евакуації людей.

На момент інциденту на борту Boeing 737 перебували 174 пасажири, у тому числі 27 дітей.

Нагадаємо, літак спочатку подав сигнал лиха, а потім один із пілотів передав код про захоплення борту.

Також повідомлялося, що рейс Flydubai за півхвилини втратив понад 4 км висоти.