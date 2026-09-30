Драка в самолете Flydubai: СМИ уточнили гражданство пилотов

Информация о том, что пилоты, которые подрались на борту рейса Flydubai FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, были родом из России и Украины, не подтвердилась.

Пилот, которого подозревают в попытке разбить самолет вместе с более чем 170 пассажирами, является выходцем из Омана. Его уже задержали. Второй пилот — родом из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Ynet.

Самолет около 10 часов утра совершил экстренную посадку в саудовском Табуке после передачи аварийных кодов 7700 и 7500. Все пассажиры находятся в безопасности.

По неподтвержденным данным, ситуацию спасло то, что на борту находилась еще одна группа пилотов в штатском. Как сообщает "12-й канал", именно они — будучи пассажирами — помешали одному из пилотов взять управление самолетом на себя. Группе удалось вытеснить нападавшего из кабины и ввести туда двух других пилотов. Один из них взял управление самолетом на себя, а второму потребовалось больше времени, чтобы прийти в себя после шока.

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Один из пассажиров отметил, что раненый пилот находился в критическом состоянии, и добавил, что летевший этим же рейсом израильский стоматолог оказал ему помощь и спас жизнь.

Пассажиры рейса аплодируют пилотам, посадившим самолет

Как пишет The Times of Israel, высокопоставленный израильский чиновник заявил телеканалу, что, если бы этих пилотов не было на борту, инцидент мог бы обернуться трагедией, подобной терактам 11 сентября 2001 года или захвату заложников в Энтеббе в 1976 году.

Сейчас Flydubai сотрудничает с властями в расследовании произошедшего. К нему подключены спецслужбы Израиля.

В Тель-Авиве все больше усиливается уверенность в том, что чрезвычайная ситуация на борту рейса была попыткой теракта.

В израильских СМИ появились неподтвержденные сообщения о том, что саудовские власти ведут разбирательство в отношении второго пилота — гражданина Омана. По информации журналистов, он нанес ножевое ранение командиру экипажа (гражданину ОАЭ) и попытался спровоцировать крушение самолета.

В то же время рассматриваются и другие версии, включая психическое расстройство, не связанное с мотивами на почве национальной или политической ненависти. Изначально была информация, что он пытался совершить суицид.

Официальных заявлений о мотивах и причинах конфликта пока нет.

На фотографиях самолета, сделанных после посадки, видно, что руль направления в хвостовой части поврежден. Это могло произойти в результате воздействия значительных аэродинамических нагрузок, вызванных резкими движениями.

Фото: Соцсети

Что касается пассажиров, то хотя Flydubai и заявила о готовности направить другой самолет в аэропорт Табук, Израиль, по сообщениям местных СМИ, рассматривает возможность отправки собственного гражданского или военного борта для эвакуации людей.

На момент инцидента на борту Boeing 737 находились 174 пассажира, в том числе 27 детей.

Напомним, самолет изначально подал сигнал бедствия, а затем один из пилотов передал код о захвате борта.

Также сообщалось, что рейс Flydubai за полминуты потерял более 4 км высоты.