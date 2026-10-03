Тіньовий флот, Алабуга та заморожені активи: Японія запровадила нові санкції проти РФ (фото)

Японія запровадила новий пакет обмежень проти компаній та фізосіб у РФ. Під обмеження Токіо потрапили судна тіньового флоту, низка компаній, а також економічна зона "Алабуга", де виробляють ударні та реактивні БПЛА.

Відповідне рішення уряд Японії ухвалив відповідно до Закону про валютну та зовнішню торгівлю. Про це йдеться у заяві МЗС Японії.

"З огляду на поточну міжнародну ситуацію в Україні та з метою внеску у міжнародні зусилля з досягнення міжнародного миру, спрямованих на вирішення цієї проблеми, відповідно до заходів, вжитих іншими провідними країнами, уряд Японії запровадив такі заходи відповідно до Закону про валютну валюту та зовнішню торгівлю, на основі Угоди Кабінету Міністрів "Замороження активів для фізичних осіб і юридичних осіб Російської Федерації та інші заходи" (станом на 2 жовтня 2026 року)", — йдеться в фабулі рішення.

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Японія запровадила нові санкції проти РФ Фото: скриншот

Відповідно до оприлюднених списків, чинне рішення уряду Японії передбачає замороження активів та обмеження платежів для 33 компаній і дев'яти фізичних осіб з РФ. Варто відзначити, що під нові санкції потрапили підприємства, які працюють на російську воєнну машину — "Уралвагонзавод" і структури зони "Алабуга", яка сумновідома виробництвом ударних і реактивних БПЛА.

Також Токіо зазначає, що під обмеження потрапили чотири компанії з Туреччини та ОАЕ, які є афілійованими до РФ. Під ударом санкцій Японії опинився і "тіньовий флот" РФ, оскільки 35 суден із цього переліку внесли до "чорних списків".

Раніше Фокус повідомляв про те, як і хто підігрує РФ у питанні приналежності Курил у суперечці з Японією. Експерти кажуть, що так глава РФ підігрує своїм партнерам у регіоні — КНР і Північна Корея, які мають власні мотиви.

Згодом стало відомо, чому візит Путіна на Курильські острови змусив Японію звести курок. Наразі ситуацію між Японією та Росією можна назвати "дуже напруженою" через низку факторів щодо територій та договорів.