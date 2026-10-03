Теневой флот, Алабуга и замороженные активы: Япония ввела новые санкции против РФ (фото)

Япония ввела новый пакет ограничений в отношении компаний и физических лиц в РФ. Под ограничения Токио попали суда теневого флота, ряд компаний, а также экономическая зона "Алабуга", где производят ударные и реактивные БПЛА.

Соответствующее решение правительство Японии приняло в соответствии с Законом о валюте и внешней торговле. Об этом говорится в заявлении МИД Японии.

"Учитывая текущую международную ситуацию в Украине и в целях содействия международным усилиям по достижению мира, направленным на решение этой проблемы, в соответствии с мерами, принятыми другими ведущими странами, правительство Японии ввело следующие меры в соответствии с Законом о валюте и внешней торговле, на основании Постановления Кабинета министров "О замораживании активов физических и юридических лиц Российской Федерации и других мерах" (по состоянию на 2 октября 2026 года)", — говорится в тексте решения.

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Япония ввела новые санкции против РФ Фото: скриншот

Согласно обнародованным спискам, действующее решение правительства Японии предусматривает замораживание активов и ограничение платежей в отношении 33 компаний и девяти физических лиц из РФ. Стоит отметить, что под новые санкции попали предприятия, работающие на российскую военную машину — "Уралвагонзавод" и структуры зоны "Алабуга", печально известной производством ударных и реактивных БПЛА.

Кроме того, Токио отмечает, что под ограничения попали четыре компании из Турции и ОАЭ, аффилированные с РФ. Под ударом санкций Японии оказался и "теневой флот" РФ, поскольку 35 судов из этого списка были внесены в "черные списки".

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