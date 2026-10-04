Діаметром до 12 см: у Парагваї випав величезний град, у країні оголошено "червоний код" (відео)

Напередодні ввечері на столицю та деякі регіони Парагваю обрушився шторм із сильним вітром та градом. Діаметр градин сягав 12 см.

На момент розгулу стихії в регіонах, що опинилися в зоні ризику, було введено "жовтий код", а сьогодні вранці його замінили на "червоний", повідомило у соцмережах Національне управління енергетики (ANDE), опублікувавши фото наслідків, а також показавши неймовірний розмір граду.

Град пройшов через Асунсьон, столицю Парагваю, міста департаменту Сентраль (Ламбаре та Ньємбі), а також інші населені пункти, залишивши людей без електроенергії.

Внаслідок негоди розбиті лобові та бічні скла багатьох транспортних засобів, пошкоджені або пробиті дахи будинків, повалені дерева та лінії електропередач.

Частина регіонів країни залишилася без електроенергії Фото: Соцмережi

Фото: Соцмережi

Фото: Соцмережi

Введення "червоного коду" головою ANDE було здійснено з метою забезпечення швидшого та ефективнішого усунення наслідків негоди. Спочатку для ремонту залучили 20 додаткових бригад енергетиків, але потім для роботи в цілодобовому режимі їхню кількість збільшили до 40 бригад.

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Станом на ранок 4 жовтня відновлено роботу 48 із 61 лінії електропередачі напругою 23 000 вольт, які вийшли з ладу в столичному регіоні в період з 18:38 до 23:19 напередодні, у суботу, 3 жовтня. На відновлення чекають ще 13 розподільних ліній.

З перебоями у постачанні електроенергії зіткнулися райони міст Асунсьон, Капіата, Арегуа, Іта, Нуева-Італія, Ламбаре, Луке, Лімпіо, Вільєта та Наранхайсі.

Нагадаємо, що в NASA попросили людей фотографувати град.

Також повідомлялося, що Парагвай досі має на озброєнні техніку часів Другої світової війни.