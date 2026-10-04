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Діаметром до 12 см: у Парагваї випав величезний град, у країні оголошено "червоний код" (відео)

У Парагваї випав величезний град
Місцевий житель демонструє розмір граду, що випав у Парагваї | Фото: Соцмережi

Напередодні ввечері на столицю та деякі регіони Парагваю обрушився шторм із сильним вітром та градом. Діаметр градин сягав 12 см.

На момент розгулу стихії в регіонах, що опинилися в зоні ризику, було введено "жовтий код", а сьогодні вранці його замінили на "червоний", повідомило у соцмережах Національне управління енергетики (ANDE), опублікувавши фото наслідків, а також показавши неймовірний розмір граду.

Град пройшов через Асунсьон, столицю Парагваю, міста департаменту Сентраль (Ламбаре та Ньємбі), а також інші населені пункти, залишивши людей без електроенергії.

Внаслідок негоди розбиті лобові та бічні скла багатьох транспортних засобів, пошкоджені або пробиті дахи будинків, повалені дерева та лінії електропередач.

Град у Парагваї — наслідки
Частина регіонів країни залишилася без електроенергії
Фото: Соцмережi
Град у Парагваї — наслідки
Фото: Соцмережi
Фото: Соцмережi

Введення "червоного коду" головою ANDE було здійснено з метою забезпечення швидшого та ефективнішого усунення наслідків негоди. Спочатку для ремонту залучили 20 додаткових бригад енергетиків, але потім для роботи в цілодобовому режимі їхню кількість збільшили до 40 бригад.

Видео дня

Станом на ранок 4 жовтня відновлено роботу 48 із 61 лінії електропередачі напругою 23 000 вольт, які вийшли з ладу в столичному регіоні в період з 18:38 до 23:19 напередодні, у суботу, 3 жовтня. На відновлення чекають ще 13 розподільних ліній.

З перебоями у постачанні електроенергії зіткнулися райони міст Асунсьон, Капіата, Арегуа, Іта, Нуева-Італія, Ламбаре, Луке, Лімпіо, Вільєта та Наранхайсі.

Нагадаємо, що в NASA попросили людей фотографувати град.

Також повідомлялося, що Парагвай досі має на озброєнні техніку часів Другої світової війни.