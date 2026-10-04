Диаметром до 12 см: в Парагвае выпал огромный град, в стране введен "красный код" (видео)

Шторм с сильным ветром и градом накрыл столицу и некоторые регионы Парагвая накануне вечером. Размер града достигал до 12 см в диаметре.

На момент разгула стихии в регионах, оказавшихся в зоне риска, ввели "желтый код", а сегодня утром его сменили на "красный", сообщила в соцсетях Национальное управление энергетики (ANDE), опубликовав фото последствий, а также показав невероятный размер града.

Град прошелся по Асунсьону, столице Парагвая, городах департамента Сентраль (Ламбаре и Ньемби), а также других населенных пунктах, оставив людей без электричества.

В результате непогоды разбиты лобовые и боковые стекла множества транспортных средств, повреждены или пробиты крыши домов, повалены деревья и линии электропередач.

Часть регионов страны осталась без электричества Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Введение "красного кода" главой ANDE предпринято для того, чтобы обеспечить более быстрое и эффективное устранение последствий непогоды. Сначала для ремонта привлекли 20 дополнительных бригад энергетиков, но затем для работы в круглосуточном режиме их количество увеличили до 40 бригад.

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По состоянию на утро 4 октября восстановлена ​​работа 48 из 61 линии электропередачи напряжением 23 000 вольт, вышедших из строя в столичном регионе в период с 18:38 до 23:19 накануне в субботу, 3 октября. Восстановления ожидают еще 13 распределительных линий.

С перебоями в подаче электроэнергии столкнулись районы городов Асунсьон, Капиата, Арегуа, Ита, Нуэва-Италия, Ламбаре, Луке, Лимпио, Вильета и Наранхайси.

Напомним, в NASA попросили людей фотографировать град.

Также сообщалось, что Парагвай до сих пор имеет на вооружении технику времен Второй мировой войны.