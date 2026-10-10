РФ тиждень мовчить про смерть від чуми в Іркутську: що може ховати Кремль, — ЗМІ

Світова громадськість досі не знає, чи справді 28-річна аспірантка з Іркутська померла від чуми й чому Росія тримає у таємниці усі деталі інциденту, написало медіа. Єдина відома інформація — що смерть настала від невідомого збудника пневмонії. Що найбільше турбує міжнародних експертів, які пам'ятають про інші схожі трагедії, приховані РФ?

Росія має достатньо розвинуті технології, щоб провести необхідні тести й протягом тижня повідомити, який же збудник проявився в Іркутську, ідеться у матеріалі медіа The New York Times. З іншого боку, через тиждень після інциденту немає інформації про інших померлих від чуми. Західні аналітики, з якими поспілкувались журналісти, пояснили, що у них "викликає занепокоєння" таке тривале мовчання авторитарного уряду РФ.

Медіа нагадало, що федеральна служба "Роспотребнадзор" провела тисячі тестів та не виявила в тілі загиблої аспірантки слідів чуми. При цьому ВООЗ так і не може отримати інформацію, що ж це за загадковий невстановлений патоген призвів до її смерті. Російська влада вже мала б сказати, про що ідеться, але пройшов тиждень, а даних немає.

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"Якщо це виключено — скажіть, що це виключено і від чого вона насправді померла? Ймовірно, вони мають можливість за лічені дні зробити просте секвенування геному. Ймовірно, вони це зробили, але не поділилися результатами, і це викликає занепокоєння" — навели медіа риторичні питання ВООЗ та Вашингтона.

Крім того, раніше Кремль вже приховував небезпечні інциденти. Серед них — втрата атомного підводного човна у Білому морі у 2019 році, коли стався вибух, загинуло семеро людей, але інформація назовні не вийшла. У сьогоднішньому випадку РФ провела тисячі тестів та карантинні заходи "на всяк випадок, бо чуми немає", тим часом "Роспотребнадзор" не зробив жодного брифінгу на цю тему. Особливе занепокоєння пов'язане ще й з тим, що РФ може розвивати проєкти біологічної зброї, ідеться у статті. З'ясувалось, що США досі немає ліцензованої протичумної вакцини.

"Враховуючи, що Росія має незаконну програму біологічної зброї, це викликає велике занепокоєння", — сказав журналістам колишній працівник Пентагону Ендрю Вебер.

Іркутський науково-дослідний протичумний інститут Сибіру та Далекого Сходу — заклад, створений у 1934 році за часів СРСР і який продовжив роботу у РФ. На порталі інституту вказано, що окрім чуми, він займався вивченням сибірської виразки, і також іншими інфекціями — холерою, бруцельозом, туляремією тощо. Крім того, навесні 2026 року в Іркутську провели всеросійську нараду, на якій спланували вивчення осередків чуми у Монголії протягом року: головувала очільниця "Роспотребнадзора" Попова. Крім того, про чуму говоритимуть на майбутній конференції 21-22 жовтня 2026 року.

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Чума в Іркутську — що відомо про інцидент

Зазначимо, Фокус писав про низку подій у РФ, пов'язаних з можливою епідемією чуми в Іркутську. У російських пабліках розповіли про 28-річну аспірантку Дар'ю Шепілову, яка займалась вивченням чумної палички. 28 вересня вона начебто "розбила пробірку", 29 жовтня потрапила у лікарню з діагнозом пневмонія, а вже 2 жовтня померла. Кремль запевнив, що епідемії немає, але в Іркутській області закрили кілька лікарень, а майже 200 контактних осіб посадили на карантин.

Нагадуємо, епідеміологиня та військовий експерт розповіли Фокусу, що могло статись в Іркутській області та чи може іти мова про чуму як біологічну зброю.