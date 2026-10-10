РФ неделю молчит о смерти от чумы в Иркутске: что может скрывать Кремль, — СМИ

Мировая общественность до сих пор не знает, действительно ли 28-летняя аспирантка из Иркутска умерла от чумы и почему Россия держит в секрете все детали инцидента, написали СМИ. Единственная известная информация — что смерть наступила от неизвестного возбудителя пневмонии. Что больше всего беспокоит международных экспертов, помнящих о других подобных трагедиях, скрытых РФ?

Россия располагает достаточно развитыми технологиями, чтобы провести необходимые тесты и в течение недели сообщить, какой именно возбудитель обнаружился в Иркутске, говорится в материале издания The New York Times. С другой стороны, спустя неделю после инцидента нет информации о других умерших от чумы. Западные аналитики, с которыми пообщались журналисты, объяснили, что у них "вызывает беспокойство" такое длительное молчание авторитарного правительства РФ.

СМИ напомнили, что федеральная служба "Роспотребнадзор" провела тысячи тестов и не обнаружила в теле погибшей аспирантки следов чумы. При этом ВОЗ так и не может получить информацию о том, какой же загадочный неустановленный патоген привел к ее смерти. Российские власти уже должны были объяснить, о чем идет речь, но прошла неделя, а данных нет.

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"Если это исключено — скажите, что это исключено и от чего она на самом деле умерла? Вероятно, у них есть возможность за считанные дни провести простое секвенирование генома. Вероятно, они это сделали, но не поделились результатами, и это вызывает беспокойство", — привели СМИ риторические вопросы ВОЗ и Вашингтона.

Кроме того, ранее Кремль уже скрывал опасные инциденты. Среди них — гибель атомной подводной лодки в Белом море в 2019 году, когда произошел взрыв, в результате которого погибли семь человек, но информация об этом не просочилась наружу. В сегодняшнем случае РФ провела тысячи тестов и карантинные меры "на всякий случай, ведь чумы нет", между тем "Роспотребнадзор" не провел ни одного брифинга по этой теме. Особое беспокойство связано еще и с тем, что РФ может развивать проекты биологического оружия, говорится в статье. Выяснилось, что в США до сих пор нет лицензированной противочумной вакцины.

"Учитывая, что у России есть незаконная программа по созданию биологического оружия, это вызывает большую обеспокоенность", — заявил журналистам бывший сотрудник Пентагона Эндрю Вебер.

Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока — учреждение, созданное в 1934 году в эпоху СССР и продолжившее свою деятельность в РФ. На портале института указано, что помимо чумы он занимался изучением сибирской язвы, а также других инфекций — холеры, бруцеллеза, туляремии и т. д. Кроме того, весной 2026 года в Иркутске прошло всероссийское совещание, на котором было запланировано изучение очагов чумы в Монголии в течение года: совещание возглавила руководительница "Роспотребнадзора" Попова. Кроме того, о чуме будут говорить на предстоящей конференции 21–22 октября 2026 года.

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Чума в Иркутске — что известно об этом инциденте

Отметим, что Фокус писал о ряде событий в РФ, связанных с возможной эпидемией чумы в Иркутске. В российских пабликах рассказали о 28-летней аспирантке Дарье Шепиловой, которая занималась изучением чумной палочки. 28 сентября она якобы "разбила пробирку", 29 октября попала в больницу с диагнозом "пневмония", а уже 2 октября скончалась. Кремль заверил, что эпидемии нет, но в Иркутской области закрыли несколько больниц, а почти 200 контактных лиц поместили на карантин.

Напоминаем, что эпидемиолог и военный эксперт рассказали Фокусу о том, что могло произойти в Иркутской области и может ли речь идти о чуме как о биологическом оружии.